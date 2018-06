Se billedserie Erhvervskvinden Stine Bosse talte til grundlovsarrangementet i Svogerslev. Hun talte varmt for EU-traktaten, som supplement til Grundloven. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Grundlovsmøde i Svogerslev: Stine Bosse slog et slag for EU Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundlovsmøde i Svogerslev: Stine Bosse slog et slag for EU

Roskilde - 05. juni 2018 kl. 17:50 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervskvinden Stine Bosse er inviteret som hovedtaler til Svogerslev Kirke og Svogerslev Brass Bands hyggelige grundlovsarrangement i sognehaven.

Hun bruger sin taletid til at tale lige så varmt for EU, som solen bager ned i haven.

- Det er en helt særlig dag for alle os, siger Stine Bosse og nævner, at danske værdier blandt andet er den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling mellem mænd og kvinder, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

- Jeg udskiftede unionen med Danmark. For det er artikel 2 i den europæiske traktat, siger Stine Bosse for at påpege, at Grundloven ikke kan stå alene for at beskytte os.

Fra sit plet i skyggen af en pavillon kigger hun ud på de 150-200 fremmødte, som sidder rundt i haven på stole eller tæpper. Inden grundlovstalen har de nydt Svogerslev Brass Band og solist Pernille Persson, som blandt andet har sunget Unforgettable og Lyse nætter.

Truslen fra vest og øst

Stine Bosse fortæller, at der ikke er mange frie retsstater tilbage.

I USA skyer Trumph ingen midler for at have scenen for sig selv, og mod øst simulerer Putin, at han bliver valgt ved frie valg.

- Men der er ingen reel opposition. Det russiske valg er et teaterstykke. Hans folk synes at leve med det, men det går ikke så godt indenrigs, så han er nødt til at have nogle fjendebilleder. Og det er os og EU. Jeg stoler ikke på ham, siger Stine Bosse og sender en stikpille mod Morten Messerschmidt, som i sin grundlovstale tidligere på tirsdagen, har været ude og sige, at konventionerne er forstenede.

- Fordi han ikke kan huske, hvorfor vi fik dem, siger Stine Bosse og nævner, at traktaterne er lavet på eftertankerne fra to verdenskrige.

- Vi skal ikke være naive. Vi må gerne stille krav til hinanden. Men eksempelvis ligestilling mellem kønene. Det kan ikke findes i Grundloven, påpeger Stine Bosse og nævner den franske præsident Macon, som under sin valgkamp gang på gang stod og sagde, at Frankrig er et stort land, og så tilføjede han, fordi landet er en del af EU.

- Ingen af os kan klare os alene, siger Stine Bosse.

Vi er uden for indflydelse

Stine Bosse vil gerne have EU-forbeholdene væk. Hun påpeger, at i de fleste tilfælde retter Danmark ind efter de andre lande alligevel, men vi har sat os uden for indflydelse.

- Det er slet og ret dumt. Og ikke holdbart, siger Stine Bosse og fortæller, at Danmark måske stadig har kronen, men den er snorlige forbundet med euroen.

- Den er hyggelig, men den er bare 7,5 euro, pointerer Stine Bosse.

Når det gælder forsvarsforbeholdet, er Stine Bosse sikker på, at hvis det blev nødvendigt at forsvare Danmark, så ville vi ringe til Sverige og Tyskland for at høre, hvad de gør.

- Øvelse gør mester, og vi kan kun komme til Nato-øvelserne, siger Stine Bosse og slutter sin tale med et par pointer:

- Vi har en dejlig grundlov, men den har svært ved at stå alene. Løsninger kan findes i forpligtende fællesskaber.