Vejgård Sø er én kilometer lang og den østligste af de tre Lynghøjsøer. Ifølge Steen Hegnet Knudsen ligger søen dér, hvor Flængemarks Gård lå indtil 2003. Vejgaard blev revet ned nogle år efter. Foto: Lars Ahn

Grundig undersøgelse af sønavne: Er der sket en fejl?

Der er sket en fejl ved navngivningen af de tre Lynghøjsøer, mener en lokalkendt borger. Roskilde Kommune vil granske gamle kort for at undersøge sagen.

Roskilde - 15. august 2020 kl. 18:14

Da Steen Hegnet Knudsen fra Svogerslev gik en tur rundt om Lynghøjsøerne, bed han mærke i noget, der frustrerede ham.

På de nye skilte fra Naturstyrelsen var to ud af de tre søer navngivet forkert.

For den midterste sø hedder Flæng Sø og den østligste hedder Vejgård Sø. Det burde være lige omvendt, mener Steen Hegnet Knudsen.

- Det faldt mig lidt for brystet, at man havde byttet om på to stednavne fra meget gammel tid, siger Steen Hegnet Knudsen og forklarer, hvordan han mener, det hænger sammen:

Indtil for nogle år siden lå Vejgården på det sted, hvor den midterste sø nu ligger. Gården blev revet ned i forbindelse med grusgravningen, og den midterste sø burde derfor hedde Vejgård Sø, siger han. Den hedder imidlertid Flæng Sø, men Flængemark Gård lå i sin tid der, hvor Vejgård Sø ligger lige nu.

Naturstyrelsen har sat fire skilte op omkring Lynghøjsøerne. Det var et af de skilte, der fik Steen Hegnet Knudsen til at reagere på sønavnene. Udskiftningen af de fire skilte vil ifølge Naturstyrelsen koste mellem 5000 og 10.000 kroner. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gamle kort er svære Forvirret? Det blev Steen Hegnet Knudsen også, da han henvendte sig til kommunen, Naturstyrelsen og Svogerslev Lokalråd for at finde svar på sin undren.

Han fandt frem til Ole Brask, der er GIS-koordinator i Roskilde Kommune.

Ole Brask medgiver, at der nok er sket en lille forbytning. Han har også et bud på, hvordan det kan være sket.

- Når man navngiver steder, kigger man på gamle kort for at finde historiske stednavne, som man kan bevare. De gamle kort kan være svære at aflæse, og det er muligt, at man har byttet om på det, siger han.

Ole Brask fortæller, at kortene kan stamme fra 1800-tallet, og på det tidspunkt lå der som bekendt ingen søer eller grusgrav.

Derfor skal kortene undersøges igen, for at sikre om der virkelig er begået en fejl. Det siger Lars Elmsted, kommunikationskonsulent i By, Kultur og Miljøsekretariatet i kommunen.

- Vi er ikke sikre på, at der er sket en fejl, men der er meget, der tyder på det. Vi tager fat i den og undersøger det grundigt, siger Lars Elmsted. Til de grundige undersøgelser vil de hente hjælp i Svogerslev lokalhistoriske Forening.

Sådan så området omkring de nuværende Lynghøjsøer ud i 1896. Steen Hegnet Knudsen købte kortene fra Geodætisk Institut i 1960´erne for år tilbage, og har tegnet de omtalte Flængemarks Gård og Vejgaard ind. Han har også indtegnet en rød linje, hvor han mener at Sognegrænsen engang gik og skilte de to gårde ad. Kilde: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Bør navnene ændres? Der står flere kort over området i Steen Hegnet Knudsens bogreol i Svogerslev. Et af dem er fra 1896 og viser området omkring Svogerslev og det, der senere blev til grusgrav.

Han har selv kigget meget på kortet og forstår ikke, hvorfor man ikke har læst det rigtigt.

- Jeg kan slet ikke forstå, at man kan tage fejl af det. For imellem Vejgården og Flængemarken går en sognegrænse. Alle ved jo, at Vejgården lå der, siger Steen Hegnet Knudsen, der mener, man bør bytte om på de to sønavne, så det følger historien.

Flæng Sø og Vejgård Sø er nu at finde på Maps, Krak og kommunens hjemmeside.

Hvis man i kommunen beslutter at bytte om på navnene, så skal det indsendes til Styrelsen for Dataforsyning og Digitalisering, der skal ændre på det.

De vil i Naturstyrelsen skulle trykke og opsætte fire nye skilte med en udgift på mellem 5-10.000 kroner.

Om midtersøen hedder Flæng Sø eller Vejgård Sø er ikke nogen hastesag i kommunen, men det skal undersøges alligevel, siger Lars Elmested.

- Hvis der er sket en fejl, er det jo lidt irriterende, og så skal vi selvfølgelig gøre det historisk korrekt, siger han.

Kæmpetrolden Runde Rie er opført ved Flæng Sø. Altså den midterste sø, der ifølge Steen Hegnet Knudsen bør hedde Vejgård Sø. Foto: Thomas Olsen