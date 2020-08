Grundejerforening pudser advokat på udstykningsfirmaer

Flere års frustrationer, blandt andet fordi parterne bag udstykningen stadig ejer en del af jorden, er nu endt med, at Grundejerforeningen Ramsøbakken via en advokat har sendt krav til de fire parter, der har været i forbindelse med udstykningen af boligkvarteret i Gadstrup.

- Vi har sendt krav om overdragelse af matrikler til grundejerforeningen og færdiggørelse af udstykningen i forhold til de fire lokalplaner, der er, siger Rasmus Flodgaard og forklarer, at flere år efter at boligerne er færdige, ejer de to mænd, som var primus motorer for udstykningen, stadig dele af jordene.