Politiet har onsdag formiddag spærret en del af Haveforeningen Hvile i Roskilde af efter et overfald. Foto: Lars Kimer

Groft overfald i haveforening: Større område spærret af

Roskilde - 06. maj 2020 kl. 10:36 Af Lars Kimer

Onsdag morgen har været knapt så idyllisk som ellers i Haveforeningen Hvilen, der ligger mellem Holbækmotorvejen og Københavnsvej syd for Trekroner ved Roskilde.

En 26-årig mand fra været udsat for det, politiet kalder grov vold. Han er kørt på sygehuset med tydelige tegn på, at han har forsøgt at værge for sig for at undgå af blive snittet med en skarp genstand. Genstanden har politiet endnu ikke fundet frem til. Episoden blev anmeldt klokken 6.05.

- Manden ville først ikke tale med os, så vi har sat i gang i en bred efterforskning. Vi har spærret et område af i haveforeningen for at sikre spor, ikke mindst blodspor, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden har dog efter, at han ikke ville tale med politiet, alligevel besluttet sig for at tale med ordensmagten.

- Vi får at vide, at der har været flere gerningsmænd. Om det betyder to eller antallet er højere ved vi p.t. ikke. Og vi har ingen anholdt i sagen lige nu, siger han.

Den 26-årige, som ikke bor i kolonihaveforeningen, men har adresse i en by i den nordlige del af Roskilde Kommune, har forklaret, at han var taget på besøg hos noget familie i haveforeningen, da han blev overfaldet.

Under eftersøgningen i kolonihaveforeningen stødte politiet på en 43-årig mand fra Brøndby. Han var eftersøgt af Københavns Vestegns Politi, og han er derfor blevet anholdt. Det er endnu for tidligt at sige, om den 43-årige har nogen relation til morgenens overfald. Lige nu holder politiet sig til at kalde hans anholdelse for en sidegevinst.