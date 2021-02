Hvis besparelserne får utilsigtede konsekvenser, må man tage dem op igen, mener Bent Jørgensen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Grønthøsterbesparelser gør ondt - men er de overhovedet nødvendige? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønthøsterbesparelser gør ondt - men er de overhovedet nødvendige?

Roskilde - 18. februar 2021 kl. 18:07 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En af de store besparelser på årets budget er på socialområdet, hvor budgettet ikke blot er blevet skåret ned, men hvor der også skal findes penge til at betale det merforbrug, der tidligere var, tilbage.

I går godkendte byrådet den handleplan, der er lagt for at nå målene, men besparelserne på 40 millioner kroner er slet ikke nødvendige, mener Enhedslisten, der i parentes bemærket var det eneste parti, der ikke stemte for budgettet for 2021.

- Præmissen er en anden nu, end da budgettet blev vedtaget. Dengang var der sorte skyer over det hele og en tom kasse. Nu viser det sig, at kassen er fyldt langt hurtigere, end man havde regnet med - som vi også sagde - så denne besparelse er ikke nødvendig, hvis man ikke vil det. Man kunne prioritere anderledes, så man ikke skulle finde pengene på et område, man ved er under et kæmpe pres, og som bliver ved med at være det, sagde Susanne Lysholm Jensen.

Gitte Kronbak Nielsen (S) medgav, at det er bekymrende, at der har været store underskud på socialområdet gennem flere år, og at der var grund til panderynker, når besparelserne skal hentes, samtidig med at der kommer flere borgere med behov for hjælp. Hun ville dog ikke skrive under på, at besparelserne kan undgås.

- Vi kan ikke blive ved med at tilføre flere penge til området, så vi bliver nødt til at gennemgå vores tilbud og vores praksis, hvis vi skal få enderne til at nå sammen. At vi er velpolstrede, og at kassen er fyldt, er en af de ting, vi ser meget forskelligt på. Vi har stadig en masse ubekendte faktorer i forhold til kommunens økonomi, så der er ikke noget, der hedder velpolstret, når vi går ud af det her år med måske 350 millioner kroner in kassen. Det skal du lade være med at blive ved med at påstå, sagde Gitte Kronbak Nielsen.

Bent Jørgensen (V), der er formand for beskæftigelses- og socialudvalget, kaldte det en vanskelig balancegang, når en del af det tidligere merforbrug skal betales tilbage til kommunekassen, når der stadig er et stort pres på området.

- Dette vil betyde serviceforringelser på nogle områder, men det, vi har fundet frem til, gør, at vi kan gøre det med en vis forventning om, at det trods alt er borgere, som vil få et andet tilbud, end de har i dag - og ikke får taget alt fra sig. Alt foregår efter en individuel vurdering, og viser det sig, at noget af det, der er lagt op til her, får utilsigtede virkninger, må det jo revurderes, sagde Bent Jørgensen.

Mogens Hallager (K) var også bekymret.

- Men vi vidste alle sammen, da vi vedtog grønthøsterbesparelserne i budgetforliget, at det ville komme til at gøre ondt en del sted. Vi håber naturligvis, at der bliver tale om milde gener, sagde han.

Jeppe Trolle (R) mindede om, at dette er noget, flertallet er gået ind i med åbne øjne.

- Der skulle spares over hele linjen, og det har ikke været sjovt nogen steder. Og det her er stramt - men jeg har stor tillid til, at forvaltningen har fundet nogle steder, hvor der gør ondt mindst muligt. Ikke alt i det her er forringelser, men vi skal heller ikke forsøge at sælge det som forbedringer, for det er besparelser, sagde Jeppe Trolle.

relaterede artikler

Sparegrønthøster kører også over presset specialområde 04. september 2020 kl. 12:12