Politisk er der nu helt grønt lys til betalingsparkering i Roskilde. Det indføres i første kvartal næste år. De to første timers parkering bliver gratis. Foto: Roskilde Kommune

Grønt lys til betalings-parkering »light« i bymidten

Roskilde - 14. november 2020 kl. 12:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Roskilde får betalingsparkering, og det træder i kraft i første kvartal af 2021. Det har plan- og teknikudvalget nu besluttet.

Tanken bag systemet er, at sikre, at de centrale p-pladser tæt på gågaden i Roskilde anvendes til borgere, der skal handle, bruge kulturtilbud eller vil på café og restaurant. Det nye er, at bilisterne skal registrere deres parkering med en app eller på en automat.

Systemet, som udvalget nu har behandlet detaljerne for, gør det stadig gratis at parkere i op til to timer på alle kommunale p-pladser i Roskilde.

Det nye er - som de fleste kender det fra Ro's Torv - at der bliver mulighed for at købe flere timer til. Ordningen skal administreres ved, at der opstilles automater, hvor man taster nummerpladen ind - eller bruger en app - ved parkeringens start. Det er samtidig muligt at købe ekstra tid.

- Vi har fået lavet en analyse, der viser, at vi har p-pladser nok i bymidten, hvis vi bruger dem rigtigt. Vi har 2250 gratis offentlige p-pladser og ved at indføre registreringer for de cirka 1000, der er placeret helt tæt på gågaden, får vi en fleksibel parkering, som understøtter det liv i gaderne, vi gerne vil have endnu mere af, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S).

- Analysen viser også, at omkring 200 af de offentlige pladser inden for zonen i dag er optaget af biler, som holder der i lang tid - også om dagen. Det er bilister, der smutter hen og stiller på p-skiven med mellemrum. De skal ikke holde i vejen, men må finde sig en plads lidt uden for centrum eller på de nederste etager i p-huset på Sortebrødre plads, siger udvalgsformanden.

Langt de fleste parkerer i bymidten under en eller to timer, og de vil med den nye ordning få flere pladser til rådighed, når langtidsparkanterne forsvinder.

Men systemet vil også tilgodese dem, der fx vil forlænge deres ophold, efter de har handlet, med en tur på café eller restaurant.

Taksterne for betalingsparkering - efter de to første gratis timer - bliver de samme som på Ro's Torv, hvor tredje og fjerde time koster 15 kroner og derefter stiger.

Ved en række vejkanter inden for zonen bliver der halv times parkering til af- og pålæsning. Zonen vil indeholde mulighed for langtidsparkering på Sortebrødre Plads i p-huset. Uden for zonen bliver der tre-timers parkering eller fri parkering.

