Indenrigsminister Astrid Krag overraskede Tomas Breddam positivt ved at give Roskilde lov til at låne end mere, end borgmesteren havde regnet med. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys til at låne 42 coronamillioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys til at låne 42 coronamillioner

Roskilde - 14. maj 2020 kl. 11:36 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indenrigs- og sundhedsminister Astrid Krag (S) havde gode nyheder i posen til Roskilde Kommune, da hun i dag løftede sløret for, hvilke kommuner der får lov at låne penge for at styrke kassebeholdningen.

Muligheden for at låne blev aftalt mellem regeringen og KL i slutningen af marts, og der blev afsat en pulje på en halv milliard kroner, som værdigt trængende kommuner kunne søge. Hele puljen er nemlig øremærket til at styrke kassebeholdningen i kommuner med trængt likviditet, og sådan en kommune er Roskilde, hvor byrådet for et par uger siden besluttede at lægge billet ind på 50 millioner kroner. Temmelig optimistisk, mente somme.

Men selv om Roskildes ansøgning ikke blev imødekommet fuldt ud, var det tæt på, for Astrid Krag gav grønt lys for et lån på 42 millioner kroner, hvilket også for borgmester Tomas Breddam (S) kommer som en overraskelse.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, var mit resultatmål 30 millioner, så det er en behagelig overraskelse, at det blev 42, siger borgmesteren.

Han skynder sig dog at understrege - akkurat som han gjorde det på byrådsmødet i april - at der ikke er tale om penge, kommunen kan disponere over efter forgodtbefindende.

- Pengene skal lægges i kassen, som er ekstra presset nu, i og med at vi har besluttet at fremrykke nogle anlægsinvesteringer. Vi har vedtaget nogle økonomiske principper, der også omfatter kassebeholdningen, og de mål, vi har sat, når vi heller ikke med de 42 millioner kroner, så vi har stadig en opgave i at opbygge kassebeholdningen - men det flytter målstregen lidt, og det er fantastisk, siger Tomas Breddam.

Byrådet har alene besluttet at søge om adgang til at låne penge fra puljen. Hvis et flertal også beslutter at udnytte muligheden, bliver der tale om et lån, der skal afdrages over 10 år.

- Det er ikke noget, der redder os på den lange bane. Afdragene skal også ind i budgettet. Det bliver opgaven nu, men det er klart min forventning, at når vi laver næste års budget, vil vi også bygge kassebeholdningen op, lige som vi gjorde med budgettet for 2020, siger Tomas Breddam.

Kun én kommune fik en større andel i lånepuljen, end Roskilde gjorde. Det var Ikast-Brande, som kan se frem til at måtte låne 71 millioner kroner. Ud over Roskilde fik fire andre kommuner grønt lys til at låne 42 millioner.

I alt blev 17 kommuner tilgodeset, heriblandt også Lejre, Helsingør, Holstebro, Kolding og Svendborg. Udvælgelsen af de 17 kommuner er ifølge Astrid Krag sket ud fra objektive kriterier som likviditet og indbyggertal.

Efter den seneste budgetopfølgning, som er foretaget efter udgangen af marts, forventer Roskilde Kommune at have en likvid kassebeholdning mellem 125 millioner og 175 millioner kroner ved årets udgang, opgjort efter kassekreditreglen.

I den vurdering indgår endnu ikke udgifter i forbindelse med Covid-19, og der er netop for at afbøde de økonomiske konsekvenserne af Covid-19-tiltag, at lånepuljen er stillet til rådighed.