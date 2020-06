Miljøminister Lea Wermelin (S) var fredag i Jyllinge Nordmark. Nu siger hun god for, at Roskilde og Frederikssund Kommune kan afskære klageadgangen for kystbeskyttelsen af 501 ejendomme. Foto: Thomas Olsen

Grønt lys til at afskære klager og beskytte 500 ejendomme

Roskilde - 24. juni 2020

Det er i orden at afskære klageadgangen for det planlagte kystbeskyttelsesprojekt, som skal beskytte 501 ejendomme i Jyllinge Nordmark mod stigende vandstande og stormflod. Det er beskeden fra miljøminister Lea Wermelin (S), som har et bredt flertal i Folketinget bag sig.

Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at Roskilde og Frederikssund Kommuner i deres ansøgning har dokumenteret og redegjort for, at forudsætningerne for at kunne afskære klageadgangen er opfyldt.

Lea Wermelin har derfor givet Roskilde og Frederikssund Kommune tilladelse til at afskære klageadgangen for det planlagte kystbeskyttelsesprojekt, som blev bremset, efter det var sat i værk.

- Afgørelsen om at afskære klageadgangen er et skridt på vejen mod, at nattesøvnen sikres for de mange borgere i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, der konstant går rundt og frygter næste stormsæson. Vejen er nu banet for, at Roskilde og Frederikssund Kommune kan træffe afgørelse om kystbeskyttelsesprojektet og komme i gang med anlægsarbejdet. Med ændringen af kystbeskyttelsesloven har vi fjernet en af barriererne for, at kommuner har kunnet komme i mål med store og vigtige projekter, siger miljøministeren i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Forude venter nu arbejdet med blandet andet at anlægge over 2 kilometer diger, der skal beskytte de 501 ejendomme i området.

Udfordringerne med stigende vandstande og øget nedbør er ikke løst med ændringen af kystbeskyttelsesloven. Derfor vil regeringen arbejde på at understøtte kommunerne i forhold til håndtering af udfordringerne med mere vand fra alle sider.

- En lovændring løser langt fra alle de udfordringer med vand, vi står overfor i fremtiden. Regeringen vil derfor også lave en samlet klimatilpasningsplan. Det er vigtigt, at kommunerne får de rigtige redskaber til at etablere helhedsorienterede og langsigtede tiltag mod klimaforandringerne, lyder det fra Lea Wermelin.

Der blev i december 2019 indgået en stemmeaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance om at ændre kystbeskyttelsesloven og øvrige love i tilknytning hertil. Lovændringen trådte i kraft 22. maj 2020.

Med lovændringen kan miljøministeren og erhvervsministeren fremover afskære klageadgangen, så vigtige kommunale kystbeskyttelsesprojekter ikke bliver unødigt forsinkede af klager.

Beslutningen glæder naturligvis også Socialdemokratiets folketingsmedlem fra Roskilde, Mette Gjerskov.

- Entreprenøren kan godt begynde at smøre maskinerne, snart kan digebyggeriet i Jyllinge gå i gang. Vi har fjernet en kæmpe sten på vejen for diget. Nu tror jeg for alvor på det. Vi får det dige. De vigtigste dele af diget kan nå at blive bygget inden stormsæsonen - de mindre kritiske dele kan færdiggøres hen over vinteren og måske foråret. Jeg er kisteglad, skriver Mette Gjerskov.

