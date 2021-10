Send til din ven. X Artiklen: Grønt lys igen for Røde Port Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt lys igen for Røde Port

Roskilde - 08. oktober 2021 kl. 13:36 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde Kommune er kommet et stort skridt videre med at få genstartet sit store byudviklings-projekt Røde Port på området med det gamle godsbane-terræn, syd for stationen op mod Køgevej og Ny Østergade.

Efter flere års stilstand har borgmester Tomas Breddam (S) hos trafikministeren nu fået grønt lys til, at Banedanmark, kan sælge området til byudvikling.

Kommunen skal dog ikke selv købe området, men vil overlade det til private eksperter både at vurdere projektets økonomiske bæredygtighed og stå for selve det fysiske byggeri.

I første omgang skal sagen nu behandles af de politiske partier i Roskilde Byråd, hvor det centrale Økonomiudvalg med alle de valgte partiers ledere skal finde ud af, hvordan kommunen bedst kan gribe sagen an.

Eksterne eksperter

Opgaven er så stor og kompleks, at politikerne ikke er indstillet på at lade kommunens egen tekniske forvaltning stå for dette arbejde.

- Projektet har store perspektiver for Roskilde, men det er også et meget kompliceret og omkostningstungt. Derfor stødte det tidligere ind i store økonomiske og tekniske udfordringer, forklarer borgmester Tomas Breddam.

Derfor ønsker han eksterne eksperter til at lave en grundig vurdering af hvad der er realistisk - og hvad der skal til for at projektet kan lykkes - før de ansatte i kommunen og andre steder starter på at arbejde med konkret med det.

Mange arbejdspladser

Planerne for Røde Port-projektet omfatter et stort antal boliger, kontorer og butikker med mange arbejdspladser samt et stort hotel, der skal styrke Roskilde som turist- og kongresby. Ikke mindst det store kontor-areal er beregnet til at kunne give flere tusinde nye arbejdspladser.

De mange brugere af det store byggeri skal kunne parkere i nye underjordiske p-pladser på området.

Projektet var opfundet af Roskilde-arkitekten Claus B. Hansen og blev godkendt i en lokalplan. Men så gik det hele i stå, da staten og Banedanmark ikke ville sælge grunden med henvisning til, at der skulle være plads til S-tog på Roskilde Station.

Stilstanden blev så brugt til at fjerne Claus B. Hansen fra hans egen idé.

Efter at det blev fastlagt, at et kommende S-tog en gang skal placeres ved den nordlige side af stationen nær Hestetorvet, er dette argument for udsættelse dog faldet bort.

Gang i byen

Borgmester Tomas Breddam er glad for, at der nu igen kommer gang i den store plan om byudvikling i Roskilde.

- Vi har brug for denne type arbejdspladser, overnatnings-kapacitet osv. lige ved siden af den store station og tæt på Roskildes centrum. Det vil binde byen sammen nord og syd for banen, så der kommer en ny dynamik i kommunen, hvilket kommer os alle til gode, siger han.

