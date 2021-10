Se billedserie Det grønne flag på Roskilde Gymansium blev sendt til vejrs af Hans Hansen fra Friluftsrådet med hjælp af borgmester Tomas Breddam.(Foto: Mette Schønberg)

Send til din ven. X Artiklen: Grønt flag over Amtet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grønt flag over Amtet

Roskilde - 14. oktober 2021 kl. 10:00 Af Jan Partoft Kontakt redaktionen

Roskilde

Onsdag middag hejste Hans Hansen fra den lokale afdeling af Friluftsrådet det grønne flag på 'Amtet' med ivrig support af borgmester Tomas Breddam. Flaget, der i år er et genbrugsflag, vajer nu på flagstangen foran Sciencebygningen som et symbol på skolens indsats for klima og bæredygtighed.

I sin tale roste borgmester Tomas Breddam de klimabevidste unge for at have en stor del af æren for, at gymnasiet forsat må flage med det grønne flag. Især den modige beslutning om at undlade at flyve på studieturene, var han imponeret over. Den grønne omstilling kommer ikke af sig selv, men det er handlingen, som giver forvandlingen, sagde borgmesteren.

Eleverne skal selv gøre noget som at tage cyklen eller sortere affald, og så har de ifølge borgmesteren et kæmpe ansvar for at råbe beslutningstagerne op. Han opfordrede også de fremmødte til at støtte og rose hinanden i kampen for at nå klimamålene.

Belønning for initiativer

Friluftsrådets grønne flag er en anerkendelse af de mange miljørigtige tiltag, som skolens elever har taget initiativ til og fået udført i praksis i det forgangne skoleår. En firesider lang rapport er indsendt til Friluftsrådet, som dokumentation for at den grønne fane bliver holdt højt på Domkirkepladsen

Den lokale repræsentant fra Friluftsrådet Hans Hansen kunne også afsløre, at gymnasiet ligger i den øvre ende på landsplan, når det drejer sig om grønne aktiviteter og bæredygtige initiativer.

Sidste skoleår såede eleverne blandt andet vilde planter og etablerede et lille vandhold i Rektorhaven - og så blev Amtets første klimaklasse oprettet. Om en måneds tid skal gymnasieeleverne deltage i "Fem Fede Dage" arrangeret af UngEnergi. Her vil eleverne sætte gang i grønne aktiviteter på gymnasiet som bæredygtig transport, fokus på strømforbrug og genbrug.