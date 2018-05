Grønt bofællesskab åbner for mere innovation

Her for foreningen for første gang en fast base, og det endda sammen med tætte naboer, som gerne vil samarbejde på kryds og tværs. Her kommer den grønne forening nemlig til at bo dør om dør med virksomhederne Genskab og About Innovation, et kontorfællesskab med fire kreative enmandsvirksomheder, en kunstner og en terapeut. Til sammen kan det blive en grønt innovationshus - en spirekasse for gode ideer inden for bæredygtighed.