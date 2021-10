Rammerne er idylliske i Sct. Hans Have, hvor en del af det botaniske sprogforløb foregår. Her er det fra venstre: Zahida, Anna, Ulla, Halim og Eva.

Grønne fingre på dansk

Iværksætteren Susanne Ringstrøm og kulturformidleren Rikke Jakobsen har med hjælp fra Roskilde Kommunes Kultur- og Integrationspulje sat et pilotprojekt i gang. I et forløb fordelt mellem Byens hus og Sct. Hans Have arbejder en række nydanske kvinder med grøn omstilling og cirkulær økonomi gennem ni workshopdage, hvor det overordnede tema er botanik.

- Gennem det kreative arbejde kan kvinderne fordybe sig og få materialekendskab. Samtidig bidrager håndarbejdet til følelser af mestring, succesoplevelser og nærvær. Man er fælles om noget, og det bliver samtidig en løftestang for sproget, vurderer de to initiativtagere.

Med til at give sprog

Kvinderne kommer fra Polen, Rumænien, Pakistan, Tyrkiet og Afghanistan, og i løbet af projektet får kvinderne også en introduktion til byens foreningsliv og muligheden for at deltage i Roskildes kulturliv. Fokus er også på at skrive CV'er og styrke det danske sprog gennem samtaler. Derfor deltager fem frivillige, danske kvinder, der bidrager til at praktisere sproget undervejs i forløbet.

- Vi er med til at give dem et sprog, og jeg synes, det er interessant at fordybe sig i botanik, sankning og naturkendskab, siger den frivillige Mette Marie.