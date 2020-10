Som den eneste i byrådet mente den radikale Jeppe Trolle, at man ikke kan få nok på klimaområdet, og hvis ressourcerne ikke rækker, må man prioritere området højere. Foto: Kenn Thomsen

Grønne Roskilde siger nej tak til udstrakt klimahånd

Når man er en erklæret blågrøn kommune, som prioriterer miljøet højt, og når man tilmed har oplevet oversvømmelser - kan man andet end at sige ja, når der kommer en invitation fra at deltage i et nyt kommunalt klimanetværk?

Det er den overvejelse, politikerne i Roskildes byråd har været ude i, efter at borgmester Tomas Breddam modtog en invitation fra sin kollega på Frederiksberg, Simon Aggesen, som er ved at stable sådan et netværk på benene.