Stormvæggen i Vikingeskibshallen giver helt nye muligheder for at se Skuldelev 5-skibet. Her under en af de to daglige rundvisninger. Foto: Jacob Nyborg Andreassen

Grimrian er et hit på museum

Roskilde - 14. november 2020 kl. 10:22 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Man kan ikke beskylde Vikingeskibshallens stormvæg for at være køn: Store træplader er sat op ad glasfacaden ud mod fjorden, og hele gangarealet er blokeret af træstivere, så anordningen kan stå imod bølgerne og redde vikingeskibene, hvis det bliver nødvendigt hen over vinteren.

Men stormvæggen indebærer faktisk også en forbedring af Vikingeskibshallen. Oven på den ene halvdel af stormvæggen er der anlagt en gangbro, hvorfra museumsgæsterne kan se vikingeskibene og fjorden fra en ny vinkel.

Gangbroen var der også sidste vinter, og den har vist sig at være en succes.

- Vi ved, at publikum er virkelig glade for det. Især folk der har været i Vikingeskibshallen før siger, at det er en helt ny oplevelse, siger Rikke Johansen, Vikingeskibsmuseets kommunikationschef.

Stormvæggen fylder godt op i Vikingeskibshallen, men når nu den er nødvendig, forsøger museet at få det bedste ud af situationen. Foto: Jacob Nyborg Andreassen

Gangbroen går over halvdelen af stormvæggen i den østlige ende. Herfra får man et ny blik på det lille krigsskib Skuldelev 5, og mange gæster bruger den også til at stoppe op og se ud over fjorden.

Deruover medvirker stormvæggen i år til den ensretning rundt i Vikingeskibshallen, som museet alligevel er tvunget til.

- Når man alligevel skal have den op, kan man lige så godt få det bedste ud af det, siger Rikke Johansen.

Museet kunne godt vente med at sætte den op, til der kommer et stormvarsel, men de har i stedet valgt at gøre det i god tid og lade den stå, til stormsæsonen slutter i april. Både for at kunne gøre den så publikumsvenlig som mulig og for at stå bedre rustet, hvis vandet presser sig på. For hvis der kommer et stormvarsel, kan museets tekniske team nu bruge deres kræfter på noget andet end at sætte stormvæg op.

