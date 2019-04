Gravid Roskilde-borgmester kender ikke faderen

- Hvem faderen er, er jeg ikke i stand til at sige, for det er en anonym donor. Jeg har prøvet at blive gravid i mange år, og har haft meget svært ved det, og så syntes jeg, at tidspunktet var til det. Jens og jeg er jo ikke sammen længere (Jens Müller og Joy Mogensen var som bekendt byens par nummer et i en håndfuld år, red.) og så må man tage stilling til, om man vil leve uden børn, eller om man vil gøre et forsøg. Heldigvis har vi et velfærdssamfund, hvor enlige kvinder har en mulighed for at vælge, og det er jeg utroligt taknemmelig for. Jeg har fået utroligt mange gaver i mit liv, men denne er den største, siger Joy Mogensen.