En medarbejder på genbrugspladsen i Roskilde kom søndag til skade ved en arbejdsulykke. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gravemaskine væltede ned i et hul

Roskilde - 20. juli 2020 kl. 12:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gravemaskine på Argos genbrugsplads i Roskilde væltede og gled ned i et hul, mens en 24-årig medarbejder var ved at grave i en stor kompostbunke under søndagens rykind af haveaffald.

Gravemaskiner bør nok ikke kunne dratte ned i huller under arbejdet på pladsen, men det er nu op til Arbejdstilsynet at finde ud af, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Medarbejderen fra Gilleleje kom tilsyneladende ikke alvorligt til skade af at sidde i gravemaskinen, den den væltede, men efter kollegerne havde ringet til alarmcentralen, blev han bragt til skadestuen for at få tilset skulderen og den ene arm, som han havde slået.