Gratis forestillinger med 100 internationale dansere

Roskilde - 26. april 2018 kl. 12:31 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

100 internationale dansekunstnere optræder, når Swop Festivalen byder op til dans fra den 3. maj. Selvom det er Danmarks internationale dansefestival for børn og unge, er der gratis arrangementer for hele familien - og en særlig Swop-dans, som alle kan lære.

Den 3. - 7. maj spreder Swop Festivalen dansen ud i byens rum på Musicon, skoler og biblioteker i Roskilde både udendørs og indendørs. Publikum har mulighed for at opleve 10 danseforestillinger fra Holland, Sverige, Belgien, Schweiz, Spanien og to danske forestillinger heriblandt Aaben Dans egen forestilling »Tre Ben«. Derudover kan du samtidig være med til at fejre Aaben Dans' 10 års jubilæum. - Det bliver den største fest, vi laver i år. Vi glæder os rigtig meget til at give store danseoplevelser videre til mennesker i alle aldre, siger Thomas Eisenhardt, kunstnerisk leder af Aaben Dans i Roskilde.

Swopfestival Festivalen kan opleves både på Scenen i Laboratoriet samt udendørs på Musicon, Lynghøjskolen, Stændertorvet og Roskilde Bibliotek.

Billetterne til festivalen er gratis, men skal bookes på Swop Festival.dk Selvom Swop Festivalen er en dansefestival for børn og unge, er forestillingerne tilegnet hele familien. - Publikum kommer til at se noget af det bedste dans for børn og unge i hele Europa. Men vi har også udvalgt forestillinger, som henvender sig til voksne. Alle skal komme ind og have en god oplevelse med forestillingerne. De skal være forskellige, da dans er alsidigt, siger Lisbeth Klixbüll, Teaterleder Aaben Dans Roskilde og en af initiativtagerne til Swop.

Mere end forestillinger

Swop Festivalen byder på andet end internationale forestillinger. Børn og unge har selv mulighed for at lære at danse, den såkaldte Swop-dans. - Vi tilbyder en Swop-danseworkshop, hvor vi kommer ud til skolen og lærer eleverne at danse. Det er en nem dans, som man kan lære på en halv time. Swop-dansen er koreograferet specielt til dette års festival og til at fejre Aaben Dans' 10-års jubilæum som egnsteater i Roskilde, siger Thomas Eisenhardt, som sammen med Thomas Nørskov står bag koreografien.

- Der er også lokale unge fra Østervangskolen i Roskilde, en Gruppe fra Fredericia og en gruppe fra Stralsund i Tyskland. De laver alle pop ups i gaderne om lørdagen, samt viser deres dansestykker lørdag aften samt søndag på Musicon, siger Lisbeth Klixbüll.

Det er også muligt for gæsterne at give sig i kast med forskellige aktiviteter. - Man kan igen prøve maxi golf, som er en interaktiv kunstinstallation, hvor man kan opleve minigolf som en forhindringsbane på hjemmebyggede baner, man skal igennem. Der vil også komme en colombiansk kunstner, som vil starte med at male et plankeværk, hvor publikum under festivalen kan komme og hjælpe til, og man kan give sig i kast med at bygge sandslotte, supplerer Lisbeth Klixbüll.

En særlig stemning

Festivalen afholdes hvert andet år. I 2016 deltog 6500 gæster ved festivalen, og i år håber arrangørerne, at ligeså mange gæster vil møde op. - Først og fremmest handler det om at give gæsterne en god oplevelse og få dem til at mærke den særlige stemning, som der er herude og være sammen med andre mennesker, siger Lisbeth Klixbüll.