Gratis busser skal bringe flere turister til attraktioner

Roskilde - 25. juni 2021 kl. 12:49 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvad med at tage på en gratis rundtur i fjordlandet med stop ved en række af de største lokale attraktioner?

Det tilbud får alle i sommerferien, startende fra på mandag.

Det er Visit Fjordlandet, der arrangerer den gratis transport, som finder sted i en turistbus, hvor passagererne kan stige af og på, som det passer dem.

Der er skruet tre ruter sammen med hver sit tema. Den ene udgår fra Roskilde Station og runder blandt andet Vikingeskibsmuseet, Ragnarock, Sagnlandet Lejre og Ledreborg Slot.

De to andre udgår fra Frederikssund Station og har dels et historisk/økologisk tema med destinationer som Egholm Slot og Svanholm, dels et kunsttema med stop ved bl.a. J.F. Willumsens Museum og Jægerspris Slot.

På en given dag kører bussen på én rute, hvor rundturen køres fire gange, således at gæsterne har frihed til at bruge kortere eller længere tid på en eller flere af destinationerne.

Input fra parken Hensigten med den gratis hop on-hop off-bus er at gøre det lettere at komme ud til attraktionerne.

- Transport kan være et problem for nogle, fordi attraktionerne ligger lidt længere ude i forhold til byen, og for en turist kan det virke besværligt at rejse ud af fx København efter oplevelser, hvis de ikke har en bil til rådighed, siger Elaheh Peyman Granov, som er udviklingschef i Visit Fjordlandet.

Hele setuppet er en test, som finansieres af puljemidler fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen og suppleret med penge, som Visit Fjordlandet har fundet på eget budget. Ud over at bringe besøgende til destinationerne er det således også meningen af opsamle viden, som kan deles på nationalt plan - og testen er blevet godt forberedt.

- Vi har blandt andet været i Kongens Have for at afprøve ideen og for at få brugernes input. Noget af det, vi fik ud af det, var, at det var en god idé at tematisere turene, at det opleves som nemt, at det er gratis og at man skal kunne stå af og på, som man vil, og det har vi lagt os op ad, siger Elaheh Peyman Granov.

Lokal appel Fordi den gratis transport er et forsøg, bliver der også målt flittigt på effekten.

Der vil blive talt, hvor mange der står af og på ved hvert eneste stoppested, gæsterne vil blive bedt om at udfylde et postkort med hurtige spørgsmål, og attraktionerne bliver spurgt om deres oplevelser. Og bagefter vil det hele blive evalueret, både med henblik på videnopsamling og på at vurdere, om det er noget, der skal gentages næste år.

- Attraktionerne savner gæster lige nu, så vi håber, at dette tilbud kan synliggøre dem og gøre det nemt for flere at komme dertil, så besøgstallet kommer op. Oprindelig var ideen, at vi skulle have nogle af de mange internationale turister i København herud på Sjælland, men dem har der ikke været så mange af sidste år og heller ikke i år, så rundturene i bus er også en appel til de lokale om at tage bussen og opleve de lokale attraktioner på en mere bæredygtig måde, siger Elaheh Peyman Granov.

Flere generationer Visit Fjordlandet har kontaktet flere lokale busselskaber, og det blev Roskilde Turistfart, der fik opgaven. Selskabet sætter en luksusbus ind, så op til 50 passagerer bliver godt kørende med maksimal komfort.

Bussen er blevet folieret, så den er let genkendelig, når den holder på sydsiden af Roskilde Station og hvor den ellers kommer frem.

Men indtil videre kører bussen kun på hverdage. Det skyldes, at der er et budget, der skal holdes, og for at få mest mulig bus for pengene har Visit Fjordlandet besluttet at satse på hverdagene frem for at drive bussen i de dyrere weekender - hvilket også giver god mening i en ferietid, hvor forskellen på hverdage og weekender for mange er til at overse. Og så satser Visit Fjordlandet på, at det ny tilbud appellerer bredt på tværs af generationer.

- Vi har forsøgt at kombinere oplevelser til både børn og voksne, og så håber vi, at der er nogle bedsteforældre, der kan tage børnebørnene med ud på nogle oplevelser, mens børnenes forældre er på arbejde, siger Elaheh Peyman Granov.