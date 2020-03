Graffitien på billedet er fra Roskilde Festival og helt lovformelig. Det var ikke tilfældet, da to unge mænd var i gang mandag formiddag i udkanten af Roskilde. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Graffitimalere opdaget med dåserne i hånden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Graffitimalere opdaget med dåserne i hånden

Roskilde - 03. marts 2020 kl. 10:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge graffitimalere troede måske, at de kunne spraye uforstyrret løs, da de mandag formiddag ville sætte deres præg på viadukten under Østre Ringvej, hvor der går en sti fra Himmelev ud mod St. Valbyvej.

Så måtte de tro om igen. En 51-årig kvinde kom forbi og ikke bare overraskede de to lømler, men tog også et foto af dem. Det fik dem til at stikke af. Med god grund, for politiet blev tilkaldt og tog ud for at lede efter dem med en hundepatrulje.

Det lykkedes dog ikke at opspore malerne, men takket være kvinden har politiet et fint signalement. Den ene er en dansk udseende mand på 16-18 år med brunt, mellemlangt hår og iført en spraglet jakke i mange farver samt jeans. Den anden er dansk udseende, 18-20 år, også med brunt, mellemlangt hår og iført grå jakke og jeans. Har nogen set dem eller kan genkende dem ud fra beskrivelsen, vil politiet naturligvis gerne have besked.