Efter knap 32 år som graffitifristed står gården bag Gråbrødre Skole til nedrivning for at gøre plads til boliger. Trods en underskriftindsamling står den næppe til at redde, men måske kan der komme en erstatning ved Eriksvej. Foto: Kristian Jørgensen

Graffiti-slaraffenland kan genopstå nær rådhuset

Roskilde - 03. maj 2020 kl. 07:20 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Måske får graffitimalerne et nyt sted at udfolde sig på lovlig vis, hvis Graffitigården bag Gråbrødre Skole bliver nedlagt for at gøre plads til boliger.

Læs også: Kommunen har ikke tænkt på Graffitigården

Plan- og teknikudvalgsformand Daniel Prehn (S) har et forslag til, hvor der kan skabes et nyt graffitisted i byen, hvor malerne ikke kriminaliserer sig selv, og deres værker også vil passe ind.

Del af nyt område Det er i området fra spillestedet Paramount og teatret Lo Specchio på Eriksvej til brydeklubben ved Rådhusparken, der kan komme i spil. Her kan man stille mure eller andet op, som kan invitere til at male graffiti. Idéen er opstået i forbindelse med, at der bliver arbejdet på en udvikling af hele området for at skabe en bedre forbindelse fra Ringen gennem Rådhusparken.

- Det kan blive rigtig godt at skabe endnu mere liv der, og sådan noget graffiti vil passe rigtig godt ind. Hvis vi arbejder hurtigt, kan det lade sig gøre, at vi har sådan en løsning klar, hvis man bliver nødt til at lukke graffitigården ved Gråbrødre Skole, siger Daniel Prehn.

Bevaring sker nok ikke Da debatten blev rejst af en underskriftindsamling for at bevare de 32 års graffitihistorie i baggården, slog Daniel Prehn til lyd for at finde et andet sted, omend han også ville se på mulighederne for at bevare den gamle gård.

Trods de foreløbigt godt 600 underskrifter for en bevaring, virker det ikke realistisk.

- Jeg tror, man skal indstille sig på, at den løsning, vi finder, bliver et andet sted, der gerne skulle blive lige så godt som det, der er nu, siger Daniel Prehn.





Ordentlige rammer Han mener, at nedlæggelsen af Graffitigården skal tages alvorligt, fordi sådan et sted har en berettigelse og kan være et positivt bidrag til bybilledet.

- Hvis ikke vi laver ordentlige rammer, kan der være nogen, der tænker, at så gør vi det rundt omkring i byen. Så vil vi hellere have, at det bliver godt for hele samfundet, frem for at nogen laver graffiti steder, hvor det ikke er velkomment, siger Daniel Prehn.

Udvalgsformanden vil nu bringe løsning i spil, når plan- og teknikudvalget skal se på udviklingen af området bag rådhuset, og han er også i dialog med Lars Pedersen, der som initiativtager til underskriftsindsamlingen repræsenterer graffitimalerne.

