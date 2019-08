Klostermarksskolen stod i 2014 færdig efter en stor ombygning, men der kom med det samme problemer med at få plads til børnene. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Grænserykning kan løse skoles pladsproblemer

Roskilde - 19. august 2019

Det har længe været kendt, at Klostermarksskolen står over for et problem med alt for mange børn til den tresporede skole, der for fem år siden stod færdig efter en total ombygning.

Skolen har nu 32 klasser, men vil om fire år have 39. Det skal der findes en løsning på, og da endnu et dyrt byggeri ikke er at foretrække, er en ændring af skoledistriktet kommet på tale.

Forvaltningen foreslår nu skole- og børneudvalget at tage noget af Klostermarksskolens distrikt og lægge det til Hedegårdenes Skole. Den topsporede naboskole står nemlig med det omvendte problem, at der ikke er nok børn at fylde i klasserne.

Der er givet to forslag, som begge betyder, at skolerne kan fortsætte med henholdsvis to og tre nye klasser hvert år, men med bedre klassestørrelser og en bedre social balance som sidegevinst.

Det gælder i begge forslag den del af Klostermarksskolens distrikt, der ligger syd for jernbanen og omkring Rypevej samt området mellem Østre Kirkegård og Klosterengen. Mågevej og Solsortevej bliver flyttet med i det ene forslag, mens Svanevej og Hejrevej kommer med i det andet.

Går udvalget med på forslaget, skal det i offentlig høring, men skolebestyrelserne har allerede givet deres holdning til kende. På Hedegårdenes Skole er de meget positive over for at få et større distrikt, mens de på Klostermarksskolen er mere lunkne. De er med på, at der er et kapacitetsproblem, men er omvendt bekymrede for, om skolen på længere sigt kan bevare de tre spor.