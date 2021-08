Linda Andrews, vinder af »X Factor« i 2009 og kendt gospelsanger, er ny dirigent for Roskilde Gospel Singers, hvis faste dirigent er på barselsorlov. Foto: PR

Gospelkor får kendt navn som dirigent

Roskilde - 10. august 2021

Der kommer bogstaveligt talt til at lyde helt nye toner i Roskilde Gospel Singers i den kommende sæson. Linda Andreasen - nok bedre kendt under kunstnernavnet Linda Andrews - har takket ja til at stå i spidsen for byens ældste gospelkor i den kommende sæson, hvor korets faste dirigent er på barselsorlov.

Den færøske sangerinde har levet af sin sangstemme igennem mere end 20 år og vandt »X Factor« i 2009. Linda Andrews har udgivet syv soloalbums, solgt dobbeltplatin og har ledet ni forskellige gospelkor - og nu er turen altså også kommet til Roskilde Gospel Singers.

Også bag tangenterne kommer der nye hænder i den kommende sæson, og de sidder på den kun 19-årige Benjamin Jochimsen. Trods sin unge alder har Benjamin Jochimsen allerede stor erfaring med gospelmusik og har spillet for flere gospelkor gennem de seneste år. Han har spillet for Hezekiah Walker og varmet op for Kirk Franklin i Forum.

Benjamin Jochimsen er ny pianist for Roskilde Gospel Singers.

Ansættelsen af de to nye ansigter forventes at give et kæmpe boost til medlemmerne af Roskilde Gospel Singers, efter en svær sæson præget af nedlukninger.

- Tænk, at man pludselig kunne blive syg af at gøre det, vi korsangere holder allermest af, nemlig at synge sammen, siger praktisk korleder Marietta Andreassen, som også er meget imponeret over medlemmernes opbakning under de svære forhold.

- Der er et helt særligt sammenhold og en stærk foreningsånd i det 60 mand store kor. Man mødes på tværs af alle skel, og venskaber opstår. Det er helt fantastisk, siger Marietta Andreassen, som krydser fingre for færre restriktioner i den nye sæson.

Der er opstart af korets 25. sæson og »åben øver« torsdag den 2. september klokken 19-21.30, hvor alle interesserede er velkommen til at komme og prøve en aften med Roskilde Gospel Singers. Korerfaring er dog en fordel. Det foregår i Jakobskirken, Astersvej 11 i Roskilde.

Man kan læse mere og tilmelde sig på www.roskildegospelsingers.dk

