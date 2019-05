Se billedserie Gorm?s gav gratis pizza til de 100 første gæster på åbningsdagen, og det betød, at folk stod i kø i Skomagergade helt ned forbi TTU. Foto: Steen Østbjerg

Gorm gav gratis pizza til åbningen

Roskilde - 29. maj 2019

Folk stod i kø, da Gorm's klokken 11.30 onsdag åbnede sin nye restaurant i Roskilde og gav en gratis pizza til de 100 første gæster. Men der var også kø, da gourmetpizzakæden for et par måneder siden holdt ansættelsessamtaler for at finde 27 medarbejdere til restauranten i Skomagergade.

- Vi havde 90 til samtale i løbet af to dage og havde allerede 40 egnede kandidater efter den første dag, selv om vi kun skulle bruge 27, fortæller restaurantchef Rune Poulsen.

- Det siger også noget om, hvad Roskilde er for en by. Mit indtryk af Roskilde er, at det er en by med entreprenørånd og energi, siger kokken Gorm Wisweh, som er manden bag Gorm's.

Restauranten i Roskilde er nummer 14 i kæden, men den første på Sjælland uden for hovedstadsområdet. Gorm's er i forvejen vest for Storebælt i Odense, Kolding, Horsens, Viborg og Aarhus.

- Vi har kigget langt efter Roskilde i lang tid, og det var hårdt tiltrængt, at vi fik åbnet på Sjælland. Vi har ventet på det rigtige sted, for vi har tidligere prøvet at åbne bare for at åbne, og så blev det derefter. Det har vi lært af, siger Gorm Wisweh.

Det rigtige sted viste sig at være Skomagergade 40, der ligger mellem Café Korn og Halifax Burgers og tidligere har huset Druedahls Bageri, Café Druedahls og senest Restaurant Moehr. Gorm's overtog lokalerne for to måneder siden og har brugt tiden til at istandsætte lokalerne, så de føles som en del af kæden.