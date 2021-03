Forsamlingsforbuddet er hævet til 25, der må samles udendørs i foreningerne, så nu kan drenge og piger omsider genoptage træning og kampe.

Send til din ven. X Artiklen: Gooooool Fodboldfolket er på græs igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gooooool Fodboldfolket er på græs igen

Roskilde - 02. marts 2021 kl. 14:16 Af Tomas Skov Kontakt redaktionen

Forsamlingsforbuddet hæves til 25 udendørs for foreningslivet, og det betyder, at fodboldene nu atter kan blive banket i netmaskerne på græs- og kunstbaner i Roskildes fodboldklubber.

- Det er jo fantastisk. Ungerne trænger virkelig til at komme på græs, og vi er rimeligt godt forberedt, for vi har stået klar i kulissen, siger formand i Svogerslev Boldklub, Jesper Edvardsen, der samtidig er særligt lykkelig over, at forsamlingsforbuddet blev hævet fra de bebudede 20 til 25.

- Med maksimalt 20 spillere havde vi ikke kunnet afvikle noget, og det havde været katastrofalt. Nu er der akkurat plads til to hold á 11 mand, to trænere og en dommer. Det må de næsten have tænkt over, griner formanden.

Klubben med omkring 400 aktive spillere fik i februar 2020 den længe ventede kunstgræsbane, hvorefter nedlukningen kom allerede i marts.

- Det er skammeligt, så lidt vi har fået brugt den bane. Men nu skal den slides, siger Jesper Edvardsen.

Et helvedes år

I Himmelev er Carsten Reinholdt formand for HVB med hele 1500 spillere, når Roskilde Pigefodbold medregnes. Og selv om et år med corona har tyndet lidt ud i medlemstallet, så glæder formanden sig til, at de mange utålmodige fodbolddrenge og -piger nu kan få pulsen op under åben himmel.

- Det har været et helvedes år, og nu trænger vi alle til at komme ud, siger Carsten Reinholdt.

Men selv om klubben har været lukket for almindelig aktivitet, har der været rigeligt at se til for formanden af administrative opgaver.

- Jeg har aldrig brugt så meget tid som frivillig, som jeg har gjort i det forløbne år. Så jeg glæder mig til at lave baneplaner, men der bliver også meget bøvl og skæld ud i det, for kabalen kan umuligt gå op med så mange spillere til vores ene kunstgræsbane, siger formanden.

Længere fremme ser han frem til det normale klubliv med frit boldspil på banerne og liv i klubhuset, men indtil da glæder Carsten Reinholdt sig over, at børn, unge og voksne nu kan spille bold inden for de gældende restriktioner.

- Vi trænger til at komme i gang, og det gennemsnitlige barn har taget markant på i vægt, så de skal bare ud at spille fodbold, siger han.