Roskilde Golf Klub vil skabe et habitat til truede biller og har fået støtte fra en pulje, som Dansk Golf Union og Danish Greenkeepers Association står bag. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Golfklub får penge til at skabe et hjem for biller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golfklub får penge til at skabe et hjem for biller

Roskilde - 15. december 2020 kl. 06:17 Kontakt redaktionen

Roskilde Golf Klub er blandt de fem danske golfklubber, der kan se frem til midler, som kan støtte klubberne i natur- og miljøprojekter. Det er Dansk Golf Union og Danish Greenkeepers Association, der uddeler de i alt 100.000 kroner.

Roskilde Golf Klub får midler til et »billebo« og skal skabe et habitat til truede biller, der lever naturligt i store træudhulinger i gamle træer. Klubben vil holde workshops, så flere aktører kan deltage i processen.

I år har der været 34 ansøgende klubber til puljen. Det er mere end en fordobling i forhold til sidste år. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund har været med til at afgøre, hvilke ansøgere der skal have del i den årlige pulje, som uddeles for anden gang.

- Det vidner om en stor interesse for natur og miljø ude i golfklubberne. Det harmonerer med den tid, vi lever i, og så tror jeg også, at corona har været med til at øge interessen for udelivet generelt, siger Torben Kastrup Petersen, banechef i Dansk Golf Union.

Udover Roskilde Golfklub er modtagerne golfklubberne Asserbo, Birkemose, Hvide Klit og Ørnehøj.

relaterede artikler

Golfklub vinder klimapris 24. november 2019 kl. 09:33

Hjerneskadet golfspiller kåret til årets ildsjæl 23. november 2019 kl. 06:24