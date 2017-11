Godt regionsvalg for sygehuset: Roskilde går fra fire til syv

- Det er i min verden et resultat af det store fokus, der har været på sygehussagen, og det er et godt afsæt for at få lavet en bedre aftale for vores sygehus, siger borgmester i Roskilde, Joy Mogensen (S).

- Syv af 41 medlemmer er nu fra Roskilde. Det skal vi arbejde aktivt med, og jeg indkalder snarest de syv til et møde, hvor sygehuset står højest på listen. Det er startet godt med, at vi nu skal forvente at kunne beholde læger på skadestuen. Men vi skal have en endnu bedre aftale for de mange af Region Sjællands borgere, for hvem Roskilde Sygehus er det naturlige valg, siger Joy Mogensen.