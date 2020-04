Forsyningsselskabet Fors råder erhvervsdrivende til at lade vandet i vandhanen løbe i et par minutter, når de genåbner. Foto: Jens Wollesen

Godt råd fra Fors: Lad vandet løbe

Forsyningsselskabet Fors kommer med en anbefaling i forbindelse med, at mange virksomheder og butikker, der har været midlertidigt lukkede på grund af coronavirus, så småt begynder at åbne igen efter regeringens seneste udmelding.

Ifølge Fors, der dækker kommunerne Roskilde, Lejre og Holbæk, vil det være en god idé, hvis man lader vandet i vandhanen løbe i et par minutter, før man bruger det.

På den måde sikrer man, at vandet er friskt og koldt, og at det ikke har stået for længe i vandrørene. Vand, som har stået længe i rørene, bliver nemt lunkent, og det øger væksten af bakterier, lyder det fra Fors.