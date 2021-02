Godt nyt i Roskilde: Flere penge på ny i kommunekassen

Ifølge en ny økonomisk oversigt, der er behandlet i byrådets centrale Økonomiudvalg, ventes likviditeten ved udgangen af 2021 at være nået op i en størrelses-orden på mellem 325 og 375 mio. kroner, opgjort efter de regler, der gælder for dette område.

Dermed er byrådet ved at få opfyldt sit mål om en kassebeholdning på mindst 300 mio. kroner, som var med i det budget for år 2021, der sidste år blev vedtaget af alle partier, undtagen Enhedslisten. Dette beløb betragtes som et minimum for at drive en kommune af den størrelse.