Der er sket to positive ting for de mange i Roskilde by som gerne vil kvik-testes. Foto: Lars Kimer

Godt nyt: Mere test-kapacitet i Roskilde

Falck prøver hele tiden at tilpasse test-kapaciteten, så alle kan blive testet inden for en rimelig tid. Det lykkedes så ikke videre godt 2. påskedag, hvor køerne var meget lange i både Himmelev, Jyllinge og Roskildehallerne.

Desuden har Falck åbnet et testcenter på RUC. Det åbnede i påsken og vil fremover have åbent 9-19 mandag til fredag. Teststedet er så nyt, at Falck endnu ikke har fået det på deres lange liste af testcentret i Region Sjælland, men Roskilde kommune har reklameret for det på deres hjemmeside.