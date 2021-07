Godt gang i billetsalget til nye sommerkoncerter

Gimle åbnede tirsdag klokken 12 for billetsalget til sin nye række af sommerkoncerter Musicon Live, der byder på navne som Alphabeat, Anne Linnet, Artigeardit og When Saints Go Machine. Ifølge spillestedet er en stor del af billetterne til de fire musikdage i juli allerede solgt, og det vækker glæde hos Gimles leder, Lars Månsson Sloth.

- For os handler det om at få musikken ud at spille de steder i Roskilde og omegn, hvor det kan lade sig gøre denne sommer. Og at billetsalget til Musicon Live er kommet så fint fra start, vidner om, at publikum har savnet de store koncerter og ikke mindst fællesskabet omkring musikken. Derfor glæder det mig endnu mere, at vi på Søjlepladsen kan samle alle i én stor sektion med 1000 gæster, hvor man står op og frit kan bevæge sig rundt. Og så på en plads, der er stor nok til, at der kan holdes afstand, og hvor vi selvfølgelig kan samles på en sikker måde, fordi der er krav om coronapas, siger han.