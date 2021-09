Jeppe Trolle (R) havde en oplevelse af, at der var lagt op til blokpolitik, og glædede sig derfor over, at R sammen med V og K kunne bygge bro og få borgmesteren til at tage imod en fremstrakt hånd. Helt sådan oplevede borgmesteren det ikke. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: God stemning hjalp budget på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

God stemning hjalp budget på vej

Roskilde - 01. september 2021 kl. 05:29 Kontakt redaktionen

Af Steen Østbjerg

Efter et par lange dage med forhandlinger blev der fundet et par håndbajere frem, da først de seks partiers ledere havde sat deres signatur på budgetaftalen, og mens halsen blev skyllet, blev der drillet og grinet i en rå, men hjertelig tone som i enhver skurvogn efter fyraften.

Billedet af byrødderne, der på tværs af partiskel falder i hak med hinanden, er også billedet af et byråd, som lader til at have fundet en frugtbar måde at samarbejde på under en borgmester, som nu har fået et par års erfaring i sin rolle

Som SF'eren Tina Boel, udtrykte det:

- Tak for samarbejdet og for det gode samarbejdsklima. Det har tidligere været en udfordring.

Jeppe Trolle (R) kvitterede også for, at borgmesteren tog imod den fremstrakte hånd om samarbejde, som han fik fra V, K og R, selv om Trolle syntes, at borgmesteren var en lidt længe om at bide til bolle.

- Vi plejer at vigte også af, at vi er et brobyggerparti, og vi syntes, forhandlingerne startede med, at der var lagt op til blokpolitik. SF og Enhedslisten havde ikke tid til at snakke med os, og jeg syntes, der blev sendt signaler om, at man ikke forventede, at vi ville være med i budgettet. På mig virkede det, som om borgmesteren var utryg ved, om vi og V og K i virkeligheden havde lyst til at være med i budgettet. Det tog en del tid at overbevise borgmesteren om, at det var tilfældet, så jeg vil fremhæve, at det lykkedes at etablere dette samarbejde i forhold til, at vi måske var gravet ned i nogle grøfter. Jeg ser det som en sejr, at vi fik overbevist socialdemokraterne om, at vi faktisk gerne ville samarbejde, sagde Jeppe Trolle på pressemødet tirsdag aften.

- Vi står foran et valg, og i dag er der blevet sendt et signal fra V og K og R om, at uanset hvad der sker efter valget, vil vi gerne i bredt samarbejde, også med de partier, der ellers kunne mene noget andet end os, og det håber jeg er gensidigt, så den store del af partierne i byrådet er interesseret i at samarbejde. Den tillidsopbygning er næsten det vigtigste. Vi vil gerne kvittere for, at borgmesteren tog imod den udstrakte hånd - efter vi havde viftet en del med den. Det kan vi være stolte af alle sammen.

Tomas Breddam kunne dog ikke genkende, at S havde været afvisende og kunne være interesseret i et forlig med SF og EL.

- Men sådan kan man have forskellige opfattelser af situationerne. Jeg oplevede en stor velvilje, også fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, til at diskutere de problemer, vi har i Roskilde Kommune og prøve at finde løsninger på det. Vi kom ret hurtigt frem til, at vi ikke skulle arbejde med en effektivitetsstigning. Det kunne Liberal Alliance ikke være med til, og vi havde en fin afsked med dem. DF valgte at gå i 11 time - det var jeg rigtig ærgerlig over, for vi havde sådan set alt på plads, men sådan er det. De budgetforhandlinger, jeg har været med til, oplevede som de mest rolig og mest imødekommende med vilje til at bøje sig for hinanden og give hinanden plads, og det har været fint at opleve den stemning, sagde Tomas Breddam.