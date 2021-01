God julehandel i Roskilde: - Kunderne bakker os op

- Samtidig lover denne store loyalitet godt for vore butikker, når coronaen er overstået, og vi kan åbne på ny. Til den tid er der helt sikkert opsparet et stort behov hos mange af kunderne for at komme ud og handle på ny - enten det nu gælder nyt tøj og andre varer eller besøg på restauranter og caféer. Det skal vi så være helt klar til, forklarer handelsformanden.