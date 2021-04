Globetrotteren og bestsellerforfatteren fra Roskilde

Hakon Mielche var journalist, globetrotter og rejsebogsforfatter, der i efterkrigsårene var berømt i Danmark med et læserpublikum, som andre kun kunne drømme om. Han havde hele verden som sin arbejdsplads - men det var i Roskilde, han slappede af.

Han boede i en stor villa på Frederiksborgvej 123, som han kaldte for sit »åndehul for en stakåndet rejsende«. Det var her i villaen med en storslået udsigt over Roskilde Fjord, at de første, spæde planer blev lagt for en af de største og mest spændende videnskabelige danske ekspeditioner i moderne tid.