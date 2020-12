Se billedserie Bussen var parkeret blandt andre busser, som pladsmanden nåede at flytte i en fart. Branden opstod omkring bussen instrumentbræt. Foto: presse-fotos.dk

Glemte juledekoration: Kvinde sigtet for at være skødesløs

Roskilde - 09. december 2020 kl. 11:54 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

En 39-årig kvinde er blevet sigtet for at have overtrådt beredskabsloven i forbindelse med en brand tirsdag aften på en landejendom på Ramsøvejen i Ramsølille.

Branden, der blev opdaget ved 22.30-tiden, da kvinden og hendes mandlige ledsager vendte tilbage til hendes bopæl efter at have været ude af lufte hund inden sengetid, opstod ved et fjernsyn og var efter alt at dømme blevet antændt af en juledekoration, der ikke var blevet slukket i tide.

Ilden udviklede en del røg, og manden gjorde et forsøg på selv at bekæmpe både ilden og røgen, men måtte opgive.

Ifølge Roskilde Brandvæsens indsatsleder, Jesper Konradsen, var samtlige beboere på gården, der rummer fire moderne lejeboliger, alle ude på gårdspladsen, da brandvæsnet ankom og sørgede for slukningen. Der skete kraftig røgskade af den ene bolig, men det lykkedes at forhindre, at der skete skade på de tre øvrige boliger og på tagkonstruktionen.

Står til bøde For en sikkerheds skyld blev manden, som foretog slukningsforsøg, bragt til sygehuset til observation for røgforgiftning. For kvindens vedkommende endte det som nævnt anderledes. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev hun sigtet for overtrædelse af beredskabsloven. Den giver nemlig alle pligt til at være forsigtige med ild, så kvinden kan forvente at skulle betale en bøde.

Roskilde Brandvæsen har ellers haft en rolig periode på det seneste. Ud over udkald til automatiske brandmeldere har der ikke været 112-alarmer om brand i mere end to uger, men i aftes var der bestemt nok at se til.

Travl aften Branden i Ramsølille var det tredje alarmudkald, Roskilde Brandvæsen modtog på blot to en halv time. Lidt efter klokken 20 blev sprøjterne kaldt til Sankt Josefs Skole, hvor der dog var mere røg end flammer. Det skyldtes, at der var efterladt noget plast på et komfur. Den nærmere årsag er ukendt, men det ligger fast, at der ikke skete nogen skade ved episoden.

Fra Sankt Josefs Skole kunne brandfolkene fortsætte direkte til DitoBus' driftsafdeling på Industrivej, hvorfra meldingen lød, at der var ild i tre busser. Takket være en hurtig indsats fra pladsmanden, der havde opdaget branden, lykkedes det dog at begrænse branden til blot en enkelt bus, hvor ilden imidlertid havde så godt fat, at brandmændene ikke kunne redde bussen.

Eftersom branden opstod ved bussens instrumentbræt, formodes det, at årsagen til branden var en defekt enten i et elektriske system eller i bussens fyr.

- Vi var lige kommet hjem fra Industrivej og fik en kop kaffe og troede, at vi skulle hjem at sove - men det skulle vi så ikke, for så kom meldingen fra Ramsølille, siger Jesper Konradsen,