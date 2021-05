Man skal ikke kun huske færdselsreglerne for at sikre sig kørekortet. For overhovedet at komme op til køreprøve, skal man også huske et gyldigt coronapas. Foto: Allan Nørregaard

Glemte coronapas øger presset på køreprøver

Roskilde - 07. maj 2021 kl. 11:38 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Efter at køreskolerne har ligget stillet for privat undervisning i månedsvis, er der rift om at komme til både teoriprøve og praktisk prøve, men samtidig bliver mange, når de kommer til køre- eller teoriprøve - på grund af manglende coronapas.

For at deltage ved teori- eller køreprøve, er det nemlig krav, at man skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, men det er langtfra alle elever, der husker det

En optælling viser, at Midt- og Vestsjællands Politi i perioden fra 7. april til 6. maj har måttet afvise 42 elever, som var mødt op til prøve, men som ikke kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Det fordeler sig på 35 teoriprøver og syv køreprøver, som af samme årsag blev aflyst.

Aflysningerne er med til at det i forvejen store pres på køreprøverne, fordi det vil tage længere tid at afvikle de teori- og køreprøver, som har hobet sig op under den lange nedlukning på grund af Covid-19. De prøver, der er blevet aflyst på grund af manglende coronapas, svarer til,. at fem hele teoriprøvehold er blevet aflyst, og at en prøvesagkyndig har fået aflyst en hel dags prøver.

Midt- og Vestsjællands Politi minder køreskolernes elever om, at de ikke kun skal huske coronapasset, når de går til køreprøve, ikke kun for deres egen skyld, men også af hensyn til de mange andre, der venter på at komme op til køreprøve.

De køreelever, som er blevet afvist ved en prøve, skal betale et nyt gebyr på 600 kroner, når de bestiller en ny tid til køre- eller teoriprøve.

