Glem alt om p-skiven - fremover skal parkeringen registreres

Roskilde - 27. marts 2021 kl. 05:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Der bliver meget nyt, som bilisterne skal vænne sig til, når de kører ind til Roskilde efter påske.

En af de nye ting er, at man ikke længere skal stille p-skiven, når man forlader bilen. Hvad den viser, vil som oftest ikke have nogen som helst betydning alligevel.

I stedet skal man nemlig registrere sin parkering. Fremover bliver det dét, der bliver afgørende for, om man holder lovligt eller ej, også selv om p-skiven måske viser, at bilen ikke har været parkeret særlig længe. Men det er registreringen og ikke p-skiven, der tæller i fremtiden. Har man ikke registreret sin parkering, risikerer man at få en parkeringsafgift. Så enkelt er det.

Brug en p-app Til gengæld er det ret enkelt at registrere. Det kan man enten gøre via mobiltelefonen efter at have downloadet en app og oprettet sig som bruger og valgt parkeringszone 4000 - eller man kan gøre det fra en af de parkeringsautomater, som er blevet sat op en halv snes steder inden for p-zonen.

På automaten taster man bilens nummerplade ind, og så kan man vælge gratis parkering i op til to timer, eller man kan vælge parkering i længere tid, som dermed også koster penge. Betalingen kan man enten vente med, til man er færdig med at parkere, eller man kan betale forlods. Kommer man tilbage, inden perioden er udløbet, får man pengene tilbage for den ubenyttede parkeringstid.

Betalingen sker med dankort. I denne forbindelse duer hverken kontanter eller mobilepay.

Til gengæld er automaten »intelligent« og hjælper, hvor den kan. Den dobbelttjekker fx, at man har tastet det rigtige registreringsnummer ved at spørge til bilens mærke, og hvis man har valgt dansk som sprog, skifter den efter det andet bogstav til tal - for sådan er de fleste danske nummerplader nu engang.

Har man derimod valgt svensk, går den ud fra, at der kommer tre bogstaver, før den skifter til tal.

Ny p-ordning i Roskilde Den ny p-ordning træder i kraft tirsdag den 6. april.



Man kan benytte disse apps: Easypark, Parkpark, Parkman, Parkone og OK.



To timer gratis Den gratis parkeringsperiode er to timer, og hvis man har registreret en parkering og forlader p-zonen og kommer tilbage kort efter, vil registreringen stadig være gældende.

Først hvis man har været ude af zonen i en time, har man »optjent« to nye gratis timer.

Registrering af parkering skal finde sted inden for hele p-zonen, ikke kun på p-pladserne, men også hvis man benytter kantstensparkering.

Den ny parkeringsordning berører ikke kun bilister. Den betyder nemlig, at motorcyklister - for første gang - risikerer at få parkeringsafgift for at være parkeret for længe.

Motorcykler har hidtil kunnet parkere uden tidsbegrænsning, fordi de ikke har p-skive, og fordi det ikke er muligt at lægge nogen form for parkeringsbillet i forruden som tegn på, hvornår parkeringen er påbegyndt.

Men fordi den ny parkeringsordning baserer sig på køretøjernes registreringsnumre, skal motorcyklisterne nu også registrere sine parkeringer på lige fod med bilisterne. Og for dem gælder der samme regler.

Prisen for parkering 1. og 2. time: Gratis

3. time: 15 kr

4. time: 15 kr

5. time: 22 kr

6. time: 22 kr

7. time: 35 kr

8. time: 35 kr

Undtagelser Der er dog undtagelser. Det gælder fx korttidspladser, handicappladser og ladepladser til elbiler. Sidstnævnte har lov til at holde i fire timer, forudsat at de er i færd med at lade ved en stander på en kommunal p-plads. Derfor skal elbiler i lige netop disse tilfælde som de eneste stadig benytte p-skiven.

Også de beboere i bymidten, som hidtil har haft beboerlicenser, er undtaget fra reglerne. Deres licenser er fra start blevet overført til det ny system, således at de ikke bliver bon'et af p-vagterne, som aflæser nummerpladerne på køretøjerne for at kontrollere, at parkeringerne er registreret.

Og har man parkeret på tidspunkter, der ikke er hverdage mellem klokken 8 og 18 eller lørdag mellem klokken 8 og 15, er der fri parkering, og så behøver man ikke at foretage registrering.

Læs mere om den ny parkeringsordning for bymidten på roskilde.dk/parkering

Inden for den røde streg skal man fra den 6. april huske at registrere sin parkering. Det kan fx gøres på de automater, der er sat op på Bønnelyckes Plads (to styk), Schmeltz Plads (to styk), Stændertorvet, Borchsgade, Maglekildevej, Sankt Ols Stræde og ved p-huset på Sortebrødre Plads. Den 10. og sidste parkeringsautomat kommer også på Sortebrødre Plads, når det er muligt i forhold til det igangværende byggeri.

