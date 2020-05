Se billedserie Thomas Berntsen har haft tøjbutikken Suitmeup siden Ro?s Torvs åbning for 16 år siden. Han glæder sig til at kunne åbne igen på mandag, men frygter også, at kunderne ikke vender tilbage, fordi de stadig er påpasselige, og centrene har fået et prædikat som et farligt sted at handle. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Glæde og nervøsitet i centerbutikker inden genåbning

Roskilde - 09. maj 2020

- Jeg glæder mig, til vi åbner. Men jeg er også spændt på, hvad vi åbner til, siger Thomas Berntsen, indehaver af herretøjsbutikken Suitmeup på Ro's Torv.

De to følelser går igen i flere af de butikker i centeret, der gør klar til igen at kunne åbne på mandag efter næsten to måneders nedlukning på grund af coronavirus.

For selvfølgelig bliver det rart at kunne åbne butikken for kunderne, men hvor mange af dem vender overhovedet tilbage? - Vi ved jo ikke, om folk er forskrækkede over at komme i centrene. Vi håber da på, at de kommer, siger Aase Pedersen, indehaver af skobutikken Tamaris.

Hun og søsteren Lene Clausen, som er butikkens eneste medarbejder, bruger som flere andre i centeret lørdagen på at gøre rent, opdatere sortiment og regulere indretning, så folk kan holde afstand. De glæder sig til at komme i gang efter den lange, tvungne lukning, som også har givet bekymringer for fremtiden i den 12 år gamle butik.

- Det har ikke været sjovt. Det er jo min butik, så det er mig, der har udgifterne, siger Aase Pedersen.

Hos Roskilde Vin synes indehaver Torben Søgård også, det har været underligt at holde lukket, mens vinsalget i øvrigt er vokset under krisen. Han tror dog nok, at butikken skal klare sig.

- Hjælpepakkerne er fine, så det skal nok gå. Men det er meget spændende, hvad der kommer til at ske i næste uge, siger han.

I tøjbutikken Copenhagen Luxe ved butikschef Julie Sørensen ikke helt, hvad hun skal forvente. Ud over at det nok ikke bliver en helt almindelige mandag.

- Enten kommer der mange, eller også kommer der ikke et øje. Det bliver ikke sådan en mellemting, siger hun.