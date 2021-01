Se billedserie Stine og Remi Bering åbner iscafé på Jyllinge Lystbådehavn. Stine er i dag socialrådgiver, så det bliver noget helt andet at være hele byens is-mutter. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Glæd dig til april: Stine åbner iscafé på lystbådehavnen

Roskilde - 15. januar 2021
Af Lars Kimer

Vafler med det hele, softice, almindelige ispinde, kaffe, kage, en god chai og måske en panini.

Det er noget, som Jyllinge har sukket efter længe, for ser man sig omkring i byen, så findes der faktisk ikke en iscafé ved vandet. Egentlig utrolig nok med de mange meter kystlinje, byen har.

Men nu skal det være. 34-årige Stine Bering har taget springet, og til april skifter hun arbejdet som socialrådgiver ud med livet som fuldtidsejer af Café Bering, iscafé Bering.

- Vi synes, at Café Bering lyder bedre end Iscafé Bering, og der kommer da også mulighed for at få kaffe og kage, så det ikke udelukkende er is. Men vores primære forretning bliver is, siger Stine Bering, som har Café Bering sammen med sin mand Remi.

Det bliver dog Stine, som kommer til at være caféens ansigt udadtil, formentlig sammen med flere glade unge fra byen, som det er planen at ansætte i fritidsjob.

Hvorfor ikke et ishus? Stine og Remi er vokset op i Allerød og Ballerup og flyttede til Jyllinge Nordmark for fire år siden.

- Vi undrede os bare over, at her ikke var noget ishus. Hvorfor ikke? Vi kunne høre på snakken i byen, at det var et stort ønske. Men vi var selv »ramt« af små børn - og det tager jo en del af ens tid, så vi slog det hen. Men nu synes vi tiden er til det, siger Stine Bering.

I sommer tog parret kontakt til Jyllinge Lystbådehavn, og de blev hurtigt enige om, at en iscafé skulle ligge i en ny bygning for sig selv. Lige nu er der dog ikke meget at se på havnen andet end nogle punktfundamenter og et afgravet areal, hvor der ligger en bunke med stabilgrus.

Lækkert miljø Bygningen bliver en skibscontainer, men det bliver svært at se, at det er, hvad der er inde under indpakningen.

Remi Bering er i øjeblikket ved at pakke containeren ind i termotræ, lodretstående lameller, lidt i stil med det man ser i foyeren i Jyllingehallerne.

- Så kommer der solsejl op foran bygningen, og der kommer borde og stole. Tanken er, at vi også skal have sat nogle palmer op og nogle store blomsterkummer, så det bliver lidt hyggeligt at blive hængende, siger Remi Bering.

Inspirationen til iscaféen kommer fra parrets ture til lignende lokaliteter, Roskilde og Jægerspris primært.

- Jeg synes bare ikke, miljøet omkring de iscaféer løfter oplevelsen. Vi vil gerne skabe en virkelig hyggelig »krog« her på havnen. Det skal være et sted, hvor de besøgende kan slappe af, siger Stine Bering.

Mange glæder sig Det er planen, at iscaféen åbner til april, og sæsonen går på hæld til september. Og i sommerferien tegner åbningstiden til at blive fra klokken 12 til 21, med lidt kortere åbent i begge ender af sæsonen.

- Jeg kommer fra et job som socialrådgiver. Naturligvis er jeg spændt. Det her er noget helt andet. Men jeg kan mærke i mig selv, at det bliver sjovt. Og det er blevet endnu mere sjovt, når jeg taler med folk i byen og hører, hvad de har at sige til ideen, for det er tommelfingeren op hele vejen rundt, siger Stine Bering.

Selv om de to ikke har den store tilknytning til Jyllinge, så er der noget, som har slået dem, og som de godt kan lide ved byen.

- Selv om byen efterhånden er rimelig stor, så er det en by, hvor man hilser på hinanden og kan lide at være sammen. Det tænker vi, at folk sagtens kan med en god is i hånden, siger Stine Bering.