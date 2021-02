Himmelev Rideklub har mange på venteliste, så et nyt ridehus er et stort ønske. Foto: Himmelev Rideklub

Glade vrinsk og smil over nyt ridehus på vej

Så glæden var stor, da klubben fik at vide, at Roskilde Kommune har afsat 2,7 millioner kroner til et nyt ridehus. Det nye ridehus bliver på 1478 m2. Rideklubben råder allerede over en ridehal på 1776 m2, en hestestald på 788 m2 og udebokse til hestene på 120 m2, når hele byggeriet står færdigt, vil rideklubben brede sig på 4162 m2.

- Ønsket om et ekstra ridehus har længe stået højt på listen. Vi driver en af de største rideskoler i landet og har lange ventelister på alle hold, fortæller Mia Christensen, der er formand for bestyrelsen i Himmelev Rideklub.

