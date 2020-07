Glade cykelryttere kørte ud på Danmarks veje

Se billedserie Team Glade Børn har udskiftet turen til Paris med fire dages tur rundt i Danmark. Lørdag morgen begyndte 28 cykelryttere på første etape. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 11. juli 2020 kl. 14:49 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang har Team Glade Børn sendt en flok cykelryttere ud på en tur i Danmark. Hele corona-krisen fik fonden til at skifte gear, men det var ikke helt til at mærke, at det ikke var en tur til Paris, der lå foran, da cykelrytterne var samlet lørdag morgen foran plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård i Roskilde.

- Det bliver ikke den tur, man har regnet med, men det skal nok blive godt, lød det fra Michael Fehrenkamp, som var klar til sin første cykeltur med Team Glade Børn.

Han har tidligere cyklet flere år på Mallorca, så han er ikke uvant med lange køreture.

- Men udfordringen ligger i at køre lidt længere, sagde Michael Fehrenkamp.

En anden debutant er Katja Topp, som er blevet spurgt af venner i flere år, om hun ikke skulle med. Hun var også klar på en tur til Paris i år, men glædede sig til at se Danmark fra cyklen.

- Man skal ud og have udbytte af den træning, man har haft hele foråret. Jeg har cyklet meget alene, fortalte Katja Topp og forklarede, at cykelrytterne har trænet sammen i seks-syv uger op til turen, hvor der har været cykelture hver onsdag og søndag.

- Vi har ikke kunnet træne lige så meget, som det var planen på grund af coronaen, sagde Katja Topp, som havde svært ved at vurdere, om hun var forberedt på turen.

- Det bliver spændende at få afprøvet det med at være et hold, sagde hun.

Begge cykelryttere nævnte, at de godt kan lide, at Team Glade Børn støtter lokale ting.

I forhold til eksempelvis Team Rynkeby kører cykelrytterne fra Team Glade Børn på deres egne cykler. Derfor er deltagerprisen også nemmere at have med at gøre.

- Og så kører vi i mindre hold. Jeg tror, man lærer hinanden bedre at kende, sagde Katja Topp.

Afbud fra Joy Normalt sender Team Glade Børn omkring 60 cykelryttere enten til Paris eller et andet mål i udlandet. I år er gruppen på cirka det halve, idet 28 ryttere tager afsted.

- 80 procent kommer fra Roskilde, og så er der en stor del fra Ringsted. Vi vil gerne prøve at bredde det ud. Ringsted kunne være en mulig by at lade et hold tage afsted fra, fortalte Evan Lynnerup (V), som havde smidt byrådskasketten og vil være tovholder på de praktiske ting omkring turen.

Cykelrytterne fik tanket op med morgenmad foran plejehjemmet, hvor også familie og venner var mødt talstærkt op for at sende rytterne afsted. Dog holdt menneskemængden sig fint under 100.

Det er niende år Team Glade Børn skal afsted. Joy Mogensen (S) har sendt rytterne afsted hvert år og havde også planlagt at komme i år, selv om titlen som borgmester nu er udskiftet med kultur- og kirkeminister.

- Men som det er med ministre, så meldte hun afbud i går, fortalte Evan Lynnerup og påpegede, at næste år passer det med, at Team Glade Børn skal afsted for 10. gang samtidig med, at Tour De France kommer til Roskilde.

Team Glade Børn har nu planer om at køre først mod Paris.

100.000 til børn og unge Formand for Team Glade Børn Fonden, Stig Broby vil blandt andet servere mad fra en helt ny madvogn under turen.

Han fortalte, at rytterne betaler de faktiske omkostninger på turen, så alle de penge sponsorerne giver, går direkte til fonden. På den måde kan Team Glade Børn sende 100.000 kroner videre til børn og unge i Roskilde Kommune.

- Jeg havde glædet mig til at sige, at vi skaber en tur sammen, og det er også kultur, sagde Stig Broby med henvisning til, at kulturministeren skulle have været der.

Klokken 8 blev de 28 cykelryttere sendt afsted. De kan se frem til lidt pauser undervejs. Efter 50 kilometer bliver der serveret frugt, og de skal træde i pedalerne i 100 kilometer, før de får frokost.

Lørdag hedder ruten Roskilde-Køge-Karise-Præstø-Jungshoved-Ugledige-Vordingborg for til sidst at ende dagen i Maribo.

Tirsdag lander hele holdet på Roskilde Havn efter en tur rundt i Danmark.