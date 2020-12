Se billedserie Musikken i legen starter allerede i vuggestuen

Glade børn i Mælkebøtten - Børnehus har taget et stort spring fremad

Roskilde - 04. december 2020 kl. 17:00

- Vi hører mange gode historier om Mælkebøtten, og nu får vi også en bredere forældregruppe ind.

- Når jeg spørger ind til, hvorfor forældre søger ind i Mælkebøtten, så har de ofte fået det anbefalet. Og når jeg siger det til mit personale, så giver det faglig stolthed og motivation, siger Sarah Asseraf Olesen, der er pædagogisk leder af børnehuset i den sydvestlige del af Roskilde.

Mælkebøtten har gennemgået en markant udvikling, både pædagogisk, fysisk - og nu også musisk.

På bare ét år er der sket en markant fremgang i den pædagogiske kvalitet. Det viser målinger, som er foretaget i samarbejde med Professor ved Ålborg Universitet Charlotte Ringsmose.

Mellem de to målinger er der arbejdet intensivt med især relationer og samspil mellem børn og voksne, og alle medarbejdere har fået papir på, at de er efteruddannede i ICDP (International Child Development Program), som er en metode til at indgå i udviklende samspil med alle børn.

Eufori i rummet

Siden 1. september i år er der så yderligere kommet en musisk dimension til. To dage hver uge får børnehuset besøg af en underviser fra Den Musiske Skole, som sammen med pædagogerne laver sang, musik og rytmik med alle husets børnegrupper.

- Det er dejligt at opleve børns begejstring og glæde. At komme ned mandag og se, at der er fuldstædig eufori i rummet.

- Vi lægger videoer ud på Famly (forældreintra), og forældrene liker dem og sætter hjerter og kommentarer på. Man kan virkelig se, at det tager de til sig, siger Karina Thyrgaard, der er pædagog i børnehusets vuggestue.

Men sangen og musikken kan også noget andet. Den kan hjælpe børnenes sproglige udvikling og rytme, forklarer Sarah.

- Pludselig kan vi høre dem gå og synge sange, de ikke sang før, som gør at de siger længere sætninger end de sagde lige før. Vi tror på, at det at musikken understøtter, det gør at den sproglige rytme bliver nemmere for dem at gribe.

- Samtidig ser vi, at netop sangen og det musiske samspil skaber gode betingelser for, at børnene helt naturligt bliver mere opmærksomme på og justerer sig efter hinanden, og den positive effekt på vores børnefælleskaber er markant, fortæller hun.

Får de stille børn frem

Musikken kan også få de mere stille børn på banen, oplever Sarah og Karina.

- Uanset om man kan alle fagter og takter, så sidder man dér med sit eget instrument og er en del af fællesskabet. Nogle af de lidt stille og forsagte kommer også frem og byder ind, siger Karina.

- En dreng, som tit trækker sig lidt og hellere vil lege selv, han rejser sig pludselig op og begynder at synge en sang fra ende til anden, som han selv digter imens. Så sætter han sig ned og giver også lige en solo på trommen. At se ansigtsudtrykket både på de andre børn og de voksne, som kender ham rigtig godt - det var bare et rigtig stort øjeblik, siger Sarah.

Ro, nærvær og

fordybelse på stuerne

På trods af de mange børn, så er der faktisk forholdsvis roligt i børnehuset. Stuerne er præget af ro og nærvær og børns fordybelse i leg.

- Jeg havde en rundvisning forleden, hvor roen blev bemærket. Og der er en årsag til roen. For det er ikke tilfældigt, hvordan pædagogerne fordeler sig i rummene. Det er ikke tilfældigt, hvilke aktiviteter de sætter i gang hvornår. Eller hvilken tone, stemning eller hvilket sprog, de bruger sammen med børnene, siger Sarah.

For medarbejderne har den pædagogiske tilgang samtidig givet både en stærkere faglighed og arbejdsglæde, fortæller hun.

- Jeg får rigtig meget den feedback fra dem, at de faktisk mærker at det har givet dem et fagligt løft at gå ud og skabe en hverdag af god kvalitet for børnene. De ved, hvordan de skal gøre det. Og det giver engagement, motivation og arbejdsglæde at mærke, at vi gør det dygtigt i den måde, vi er sammen med børnene på.

Børnehuset Mælkebøtten har ca. 25 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn