Glad igen: Gammel mad væk fra hylderne

Roskilde - 01. maj 2019 kl. 13:28 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke en finger at sætte på forholdene i Fakta Hyrdehøj, da fødevarekontrollen var på besøg i mandags. Derfor kan butikken nu sætte en glad smiley op i indgangspartiet efter at have fået to sure smileyer i rap.

De triste ansigter blev udstedt, fordi butikken ved den seneste kontrol solgte en række madvarer, der havde overskredet holdbarhedsdatoen, og før det blev de straffet for, at kontrolrapporten ikke hang synligt ved indgangen, efter der blandt andet var fundet for gammel mælk og yoghurt.

Det har Fakta nu fået styr på, så fødevarekontrollen kunne foretage stikprøver i en række varegrupper og notere sig, at intet var på den gale side af datomærkningen. Kontrolmyndigheden fik også butikken til at repetere deres procedure for at kontrollere holdbarheden.

Selvom Fakta-butikken var fejlfri denne gang, slipper den ikke for at blive set grundigere efter i sømmene. Kontrollanterne vil vende tilbage til endnu et opfølgende tjek for at sikre sig, at der vitterligt er kommet styr på procedurerne. Når man har været så dårlig til at efterleve reglerne, udløser det automatisk to gebyrpålagte kontroller for at sikre »en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse«, som det hedder i rapporten.

