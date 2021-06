RUCs rektor Hanne Leth Andersen har atter grund til at smile, efter der var lagt op til, at universitetet skulle reducere sit optag med 5-10 procent. RUC slipper i stedet med tre-fem procent. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Glad RUC-rektor: Politikerne har lyttet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Glad RUC-rektor: Politikerne har lyttet

Roskilde - 26. juni 2021 kl. 05:14 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Kritikken ville nærmest ingen ende tage i sidste måned, da regeringen spillede ud med en plan om, hvordan universiteterne skulle reducere deres optag med 5-10 procent. Det ramte nemlig også Roskilde Universitet, selv om formålet var at flytte studerende ud fra de store byer.

Men den endelige aftale, der blev præsenteret fredag, er langt mere spiselig for RUC, mener rektor Hanne Leth Andersen. Den betyder nemlig, at antallet af studiepladser i Roskilde »kun« skal reduceres med tre-fem procent, og at reduktionen ikke er formuleret som en krav, men en målsætning.

Forskellen på et krav og en målsætning får ikke den store betydning i Hanne Leth Andersens øjne. Det gør det lavere mål for udflytning af pladser derimod - og det hilser hun velkommen.

- Set fra vores synspunkt er det blevet bedre. Vi har jo sagt meget tydeligt, at vi syntes, det var underligt, at et regionalt undervisningssted skulle rammes, når det handlede om at rykke studerende ud fra de store byer, og jeg er tilfreds med, at man har lyttet til, at RUC kan noget særligt i forhold til Region Sjælland. Som jeg ser det, har man lyttet til det og arbejdet det ind i aftalen, siger Hanne Leth Andersen.

Blender uddannelser Hvis det var endt med en reduktion på op til 10 procent, ville det have betydet færre studerende på RUC. Nu ser det anderledes ud.

- Vi skal stadig reducere optaget, men det er positivt, at det er sat ned til tre-fem procent. Det kan vi indløse, for det ligger tæt op ad RUC's egne intentioner om et nærmere samarbejde med regionens kommuner og virksomheder. På vores kandidatuddannelser kan vi lave uddannelser, hvor de studerende sidder et andet sted i regionen og laver projekter i virksomheder eller ngo'er eller i en kommune, og måske er de kun på campus en eller to dage om ugen. Så kan vi opfylde målet om at være færre på campus, fordi vi kan lave den slags blendede uddannelser, siger rektoren.

Win-win Hun ser også aftalen om universiteternes nye målsætning som en mulighed at styrke samarbejdet mellem RUC og det omkringliggende samfund.

- Det er vigtigt for RUC, at vi indfrier forventningerne så meget, vi kan, i samarbejde med kommunerne og virksomhederne i regionen. Vi kan blive mere nærværende og komme mere ud i samarbejde med kommunerne og virksomhederne, og det er i dén grad også en måde at fremme Region Sjællands virksomheder at få forskningen ud i virksomhederne. Det er også en mulighed for at få de unge ud i regionen og ud i virksomhederne, så det er en win-win for alle, siger Hanne Leth Andersen.

Ser hun ud over RUC's eget felt, er hun knap så begejstret for, hvad politikerne - S, V, DF, SF, EL, K, NB, AL og KD - er blevet enige om, for overordnet set vil den betyde, at universiteterne kommer til at skære ned på antallet af uddannelsespladser.

- Det er ærgerligt i en tid, hvor man ellers må tro, at vi har brug for videregående uddannelser. Det er rigtigt, at universiteterne samlet set har optaget flere studerende indtil for få år siden, men vi er også allerede blevet meget dimensionerede på mange uddannelser, siger Hanne Leth Andersen.

Lettet Gjerskov Hun var langtfra ene om at kritisere det oprindelige forslag. Det gjorde - blandt mange andre - også borgmester Tomas Breddam (S), som på Facebook skrev, at han var »rasende og målløs.« Men det endelige resultat er der grund til at glædes over, mener hans partifælle, Mette Gjerskov, der er opstillet i Roskilde-kredsen.

- Jeg ånder lettet op! Det er gået Roskildes vej, og der er blevet lyttet. Vi taler om en målsætning over en tiårs periode frem mod 2030, og vi er nede på en reduktion på tre-fem procent for RUC's vedkommende. Samtidig kommer der fem procent oveni i taksterne for hver elev, og det stiger til syv procent i 2027, så der bliver også en bedre økonomi, det kan jeg kun se som en stor fordel, siger Mette Gjerskov.

Når hun er glad for forliget, er det også, fordi det ligger tæt på, hvad RUC selv gerne vil.

- Det er også en mulighed for at få udbygget den strategi, der allerede er lagt om, at RUC skal blive hele Region Sjællands universitet. Derfor synes jeg, det er en rigtig god løsning, sige Mette Gjerskov.

relaterede artikler

RUC skal »udflytte« studiepladser til Sjælland 03. juni 2021 kl. 13:42