Gjerskovs tro væbner: Godt at hun står fast

- Det er tiltrængt og forfriskende, at hun står ved sine principper. Der er bare nogle gange, man ikke kan gå på kompromis og må stemme efter sin overbevisning. Det har hun gjort, og det har jeg fuld respekt for. Jeg er bare ærgerlig over, at partiledelsen ikke har kunne se sig større end det og tolereret, at nogen siger fra. Når man har flyttet sig så meget på to-tre år, synes jeg, man skal vise forståelse for, at nogle af os ikke følger med, siger Daniel Prehn, der nu er sekretær for Socialdemokratiet i Roskilde og ikke længere kredsformand, men han er overbevist om, at Mette Gjerskov stadig har baglandets opbakning.