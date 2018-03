Se billedserie Niels Jespersen flytter til Roskilde, hvis han bliver valgt som socialdemokratisk folketingskandidat. Han vil falde i mange gange, hvis man udspørger ham om lokalkendskab, men det mener han ikke er afgørende for, hvor god en folketingskandidat han er. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gjerskov-udfordrer: Jeg er ikke en majonet

Roskilde - 15. marts 2018 kl. 16:36 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Niels Jespersen har travlt med at række ud til det socialdemokratiske Roskilde, hvis han skal tage folketingskandidaturet fra Mette Gjerskov.

Det bliver afgjort, når partiforening og kredsorganisation holder generalforsamling lørdag og mandag, hvor valget kan ende i en urafstemning.

Han har læst og hørt historier om, at han skulle være kørt i stilling af partitoppen, men det afviser han.

- Opfordringen til at stille op kom fra Roskilde. Men jeg håber da også, der er folk i København og i partiets topledelse, der ønsker det her, siger Niels Jespersen og fortæller, at han har afvist andre opstillingskredse, men var sikker, da Roskilde kom på banen.

Han kender Joy Mogensen fra sin DSU-tid og tror, at de sammen kan gøre meget godt for Roskilde og det socialdemokratiske projekt.

Borgmesteren har ikke meldt ud, hvor hun står i kandidatduellen, og Niels Jespersen kan ikke tale for hende.

- Men jeg havde jo ikke stillet op, hvis jeg troede, Joy var imod det, siger han til DAGBLADET Roskilde.

Den 37-årige udfordrer har hidtil markeret sig som debattør, hvor han også har kritiseret Socialdemokratiet, men han vil nu smide bekvemmeligheden ved bare at mene noget fra sidelinjen for i stedet selv at stille sig i skudlinjen.

Det gør han nu, fordi der nu - i modsætning til i Helle Thorning-Schmidts regeringstid - er en socialdemokratisk retning, som han tror på.

- Lige nu er der mere brug for, at jeg melder mig ind i det projekt, Mette Frederiksen og Joy Mogensen har gang i, og tager nogle kugler for det, siger Niels Jespersen.

