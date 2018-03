Mette Gjerskov får modstand når Roskildekredsen i Socialdemokratiet på mandag skal vælge sin kandidat til næste folketingsvalg. Det har ikke været muligt at få en kandidat fra Gjerskov selv, der er i New York. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gjerskov-opgør: Er der plads til forskelle i S?

Roskilde - 13. marts 2018

Mette Gjerskov er faldet i unåde hos dele af Socialdemokratiet i Roskilde, der nu kører Niels Jespersen i stilling som ny folketingskandidat.

Gjerskov har dog stadig opbakning hos både den lokale partiforening og hos kredsformand Daniel Prehn. Han tilhører selv partiets venstre flanke ligesom Mette Gjerskov, der har svært ved at forlige sig med partiets hårde udlændingelinje.

- Jeg synes, der skal være plads til én som Mette. Det betyder også, at der skal være plads til én som mig, der har de samme holdninger. Det skal ikke være én stor grå klump i partiet, hvor man bare går i takt. Jeg tror godt, folk kan se, at vi er forskellige mennesker, som har forskellige holdninger og brænder for forskellige ting, siger Daniel Prehn.

En anden del af kritikken mod Mette Gjerskov går ifølge Roskilde Avis på, at hun ikke gør nok for Roskilde og ikke involverer baglandet nok.

Kredsformanden har dog svært ved at se, at modkandidaten skulle kunne gøre mere for sin kreds.

- Hvis man gerne vil have en med lokalt tilhørsforhold, tror jeg, det er bedre at have en, der er vokset op i en del af Roskilde og har engageret sig lokalt i Roskilde gennem hele livet, i stedet for en der vist har en tidligere tilknytning til Roskilde, men bor på Nørrebro og ikke deltager i partiarbejdet i Roskilde og ikke har taget kontakt til os før nu. Ikke et ondt ord om Niels Jespersen, men jeg mener bare, at Mette Gjerskov stadig er det bedste bud på en folketingskandidat i Roskilde, og det håber jeg, mange medlemmer i Roskilde er enige i, siger Daniel Prehn.