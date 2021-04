Der er mange spændende ting i posen til Roskilde i det nye infrastrukturplanudspil, hvis man spørger det lokalt valgte socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gjerskov om trafik-milliarder: Det tegner godt for Roskilde

Roskilde - 08. april 2021 kl. 12:07 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

150 milliarder kroner vil regeringen bruge på trafikprojekter frem mod år 2035. Det viser dens udspil til en ny infrastrukturplan for hele Danmark. Og ifølge Mette Gjerskov, lokalt valgt socialdemokrat, er der mange Roskilde-aftryk i planen.

S-tog til Roskilde Først nævner hun S-tog til Roskilde.

- Det er vigtigt at sige, at S-tog ikke kommer og erstatter regionaltoget, det er en løsning med begge dele, men vi ved jo også alle godt, at de to typer tog skal deles om sporene, siger hun og nævner, at hun ikke ved, om S-togs-projektet også indeholder en løsning på hele det projekt, som i Roskilde har været på vej omkring Røde Port.

Skinner til lufthavnen Når vi bliver på skinnerne, så er der i udspillet også med, at der skal lægges et ekstra sæt skinner på en såkaldt sydbane. En togstrækning som kører mod Københavns Lufthavn.

- Jeg har fået at vide, at den løsning indeholder nye skinner, som ikke skal erstatte gamle. Dermed vil vi for alvor se trafikken flytte sig i den retning fremfor kun ind mod hovedbanen, siger hun.

Køgevej, ikke Ring 5 Mette Gjerskov slår fast, at den meget udskældte motorring 5, som blandt andet ville snitte Roskilde mellem Herringløse og Hove er lagt i mølposen. Til gengæld ligger der en ikke alt for konkret ide om at opgradere Køgevej mellem Roskilde og Køge Bugt-motorvejen.

- Ring 5 er helt ude, i stedet er der overvejelser om en undersøgelse af en opgradering af Køgevej fra Roskilde til motorvejen ved Køge Bugt. Det er efter sygehusets flytning til Køge jo blevet særdeles aktuelt for mange i Roskilde og ligeledes aktuelt for alle dem, som pendler ind mod Roskilde fra den side, siger Mette Gjerskov.

Frederikssundmotorvejen En etablering af den sidste bid af Frederiksundmotorvejen er ifølge Mette Gjerskov med i planen.

- Den er med, men som alt andet er det uden en dato for hvornår. Der er ikke tale om flere undersøgelser, der er tale om, at den bliver bygget, siger hun.

Tryghed i Gadstrup Endelig er Gadstrup Station ifølge DR specifikt nævnt som en af de stationer, som skal være mere tryg. Regeringen foreslår at udskifte belysning og forbedre gangtunneller og broer på en lang række stationer.

- Præcist hvad man vil gøre på Gadstrup Station, er jeg ikke klar over, men den har været nævnt som utryg eller nedslidt, og den er altså med i den række af stationer, som kan få et løft, siger hun.

Støj og cykler Blandt andre puljer, som Mette Gjerskov tror, Roskilde kan få gavn af, nævner hun to.

- Der er en pulje til nedbringelse af støj fra jernbaner og motorveje, og der ved vi jo, at Roskilde har en udfordring, og så er der sat to milliarder af til bedre cykelstier. Der vil det være sandsynligt, at Roskilde også kommer på banen, siger hun.

Mette Gjerskov understreger, at der ikke er sat årstal på de forskellige projekter, da der er tale om et forhandlingsoplæg.

- Det er vores forhåbning, at projekterne alle er i gang inden 2035, mere fast er det ikke, siger hun.

Gang i hjulene For Mette Gjerskov handler planen om at få gang i hjulene efter coronaen.

- Vi har som samfund brug for et beskæftigelsesboost. Vi gør jo i virkeligheden det samme, som Joe Biden gør i USA med at trække væksten i gang via mange offentlige investeringer. Der er rigtig mange arbejds- og lærepladser i det, vi gerne vil sætte gang i, siger hun og slutter af med:

- Det ser ud til, at en god del af Roskildes ønsker er kommet med. Planen tilgodeser, at folk kan komme både ud af Roskilde mod København og ind til Roskilde fra fx Holbæk/Kalundborg-kanten og ligeledes fra Solrød-siden. Denne gang er det hele ikke endt i Jylland.