Mette Gjerskov håbede ikke at føje endnu en ministerpost til cv?et, der i forvejen tæller en periode som minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Thorning-regeringen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Gjerskov jubler over regering - som hun selv havde opgivet på forhånd

Roskilde - 27. juni 2019 kl. 12:31 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere fødevareminister Mette Gjerskov er på ingen måde skuffet over ikke at være på Mette Frederiksens ministerhold. Tværtimod glæder folketingsmedlemmet fra Roskilde sig stort over at have fået en socialdemokratisk regering og et stærkt ministerhold.

- Jeg vidste godt, at det ikke var min tur denne gang. Derfor kan jeg bare sidde og være oprigtigt glad for den regering, vi har fået. At der er blevet sat sådan et hold, og at Joy (Mogensen, red.) er med på holdet, siger Mette Gjerskov, der ikke selv havde ministerambitioner, efter det sidste år gav internt knas, at hun gik imod partilinjen og ikke stemte for burkaforbuddet.

Hun tror til gengælde at den hidtidige borgmester i Roskilde, Joy Mogensen, vil gøre det godt som kulturminister.

- Det havde jeg måske ikke set komme, men jeg synes bare, at Joy har været borgmester i en by, hvor kulturen står rigtig, rigtig højt. Hvor mange andre byer her i landet har et Rabalderstræde? Både den gamle kultur fra domkirkebyen og den nye kultur tager hun med sig ind i ministeriet, så det er et supergodt fundament for en minister, siger Mette Gjerskov.

Hun ved ikke, hvad fremtiden byder på for hende selv, hvad angår udvalg og ordførerskaber.

- Det jeg koncentrerer mig om nu er at få en folketingsgruppe, som kan bakke op om den regering. At få en gruppe hvor der er meget mere samarbejde, hvor der er højere til loftet, og hvor vi virkelig kan knokle og tage nogle bolde for regeringen. Det er det, jeg glæder mig til at være en del af. Hvilke poster jeg skal have, det ved jeg ikke. Jeg har mange interesser og meget i bagagen, så mon ikke jeg får et eller andet, siger hun.