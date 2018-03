Ifølge Mette Gjerskov (th) selv har hun bevidst holdt lav profil i Roskilde for at give borgmester Joy Mogensen (S) mere synlighed til kommunalvalget. Her ses de sammen med Socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen under et besøg på Haraldsborg i 2015. Foto: Kim Rasmussen

Gjerskov i modvind: Jeg har masser af indflydelse

Roskilde - 16. marts 2018 kl. 13:03 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modstanderne af Mette Gjerskov som socialdemokratisk folketingskandidat pibler frem, ikke mindst fra fagbevægelsen.

Læs også: Joy Mogensen går ind i strid om folketingskandidat

De frygter, at Mette Gjerskov taber Roskildes plads i Folketinget. De mener også, at hun har for lidt indflydelse og ikke fremmer lokale interesser, men det afviser hun selv.

- Dem, der siger, at jeg ikke har indflydelse, sidder ikke i Folketinget og kan ikke se, hvad der foregår. Men det er klart, at et ud af 179 folketingsmedlemmer ikke kan få alt igennem, siger Mette Gjerskov og peger blandt andet på, at hun fik gennemført ordentlig erstatning for oversvømmelser, men en del af hendes arbejde ligger på andre områder.

Hun giver kritikerne ret i, at hun ikke har gjort sig synlig i Roskilde. Det forklarer hun med, at partiet sidste år lagde den strategi, at fokus skulle være på borgmester Joy Mogensen, og at folketingsmedlemmet ikke skulle fylde så meget.

- Jeg kan kun give dem ret i, at jeg ikke har været synlig, og det er netop i loyalitet over for Joy og partiet, siger Mette Gjerskov

