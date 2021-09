Se billedserie Morten Gjerskov (S) vil alligevel ikke genopstille til efterårets kommunevalg. Han mener, der bliver sparet for meget bl.a. på de ældre i det netop vedtagne budget for 2022. (Foto: Per Rudkjøbing)

Send til din ven. X Artiklen: Gjerskov går som S-kandidat - formand foreslår tænkepause Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gjerskov går som S-kandidat - formand foreslår tænkepause

Roskilde - 10. september 2021 kl. 16:33 Kontakt redaktionen

En politisk bombe i Roskilde landede fredag eftermiddag, da formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov meddelte, at han alligevel ikke vil genopstille for Socialdemokratiet ved efterårets kommunevalg.

Han har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2001 og været udvalgsformand gennem 14 år, så det er en politisk sværvægter, der hermed melder fra.

Ved Socialdemokratiets urafstemning tidligere i år blev han opstillet som nummer 3 efter borgmester Breddam og ordfører Gitte Kronbak, mens han ved sidste valg i 2017 blev en klar nummer to hos S med 680 personlige stemmer efter Joy Mogensen med 15.000.

I en mail skriver Morten Gjerskov, at han ikke er tilfreds med, at det sociale område f.eks. med de ældre er blevet prioriteret for lavt i det budget-forlig, der netop er indgået. Samtidig mener han, at processen op til forhandlingerne ikke har været demokratiske nok i partiet.

Til møde med formand

Formanden for Socialdemokratiet i Roskilde Jan Hjort er både ærgerlig og uforstående overfor Gjerskovs beslutning.

- Jeg synes, han skal tage en god tænkepause, og at Morten Gjerskov skal overveje det her endnu en gang. For det er en meget alvorlig beslutnig for os alle, som han hermed har taget.

Borgmester Tomas Breddam forstår heller ikke, at Morten Gjerskov kommer med denne udmelding netop nu.

- I det nye budget for 2022 undgår vi jo flere besparelser, også på ældre-området. Med det sparebudget, som vi lavede sidste år, ville Morten haft mere grund til at stå af på det tidspunkt mener Breddam.

- Jeg håber, at han vil overveje denne drastiske beslutning igen. Morten er et af vore mest vidende og erfarne medlemmer i Roskilde Byråd, så vi har stadig god brug for ham, eksempelvis som udvalgsformand, siger Tomas Breddam.

Dårlig proces

Umiddelbart ser det dog ikke ud til, at Morten Gjerskov vil skifte mening ved et møde med Jan Hjort.

- Jeg synes ikke længere, at resultatet står mål med den store indsats efter det budget, som der nu er indgået forlig om.

- Her er der ikke taget nok hensyn til den sociale indsats, f.eks. for de ældre, mens der efter min mening bruges for mange penge på andre områder. Samtidig har jeg i den interne proces, hvor S-linjen blev lagt, oplevet, at der ikke blev taget tilstrækkelig hensyn til mine holdninger i en demokratisk proces.

- I forhold til de store opgaver og de ansattes kæmpe indsats bliver der stadig ikke stillet nok ressourcer til rådighed for ældreomsorgen, mener Morten Gjerskov.

Han er ligeledes utilfreds med, at byrådet ikke helt har opgivet en stibro ved Musicon, samt at hans indvendinger mod skolesammenlægningen i Jyllinge ikke blev hørt.

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget understreger dog, at han ikke løber fra opgaverne i denne byrådsperiode, og han går heller ikke fra S.

- Nu skal jeg brug mere tid på min familie, men jeg er kun 43 år, så måske vender jeg tilbage til lokalpolitik igen senere, forklarer Morten Gjerskov.

tk